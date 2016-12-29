В гостях у Ксении Собчак — главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Говорили о том, почему он критиковал расследования фонда Алексея Навального, о феномене Леси Рябцевой, о том, что говорят о деле Улюкаева в окружении Путина, и почему официальная версия крушения Ту-154 не кажется убедительной.