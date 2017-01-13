Почему в России зимой так холодно, и при чем здесь благоустройство.Архитектурный критик Мария Элькина объясняет, где ошиблись российские урбанисты
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Один из главных вопросов, который волнует россиян зимой — почему в России зимой так холодно? Оказывается, некоторые решения урбанистов по благоустройству больших городов только усиляет ощущения от мороза и пурги. Подробнее Дождь обсудил жту тему с архитектурным критиком Марией Элькиной.
Подробности читайте в публикации на сайте Republic
На превью: Максим Блинов / РИА Новости
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