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Почему в России зимой так холодно, и при чем здесь благоустройство.

Архитектурный критик Мария Элькина объясняет, где ошиблись российские урбанисты
Republic на Дожде
17:07, 13 января
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Ведущие:
Когершын Сагиева
Теги:
Архитектура
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Один из главных вопросов, который волнует россиян зимой — почему в России зимой так холодно? Оказывается, некоторые решения урбанистов по благоустройству больших городов только усиляет ощущения от мороза и пурги. Подробнее Дождь обсудил жту тему с архитектурным критиком Марией Элькиной.

Подробности читайте в публикации на сайте Republic

На превью: Максим Блинов / РИА Новости 

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