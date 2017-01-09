Подарков на $30 миллиардов: как возвращают вещи, полученные на Новый год.Опыт российских и американских покупателей
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Первая неделя января становится для ритейлеров и почтовых служб самым горячим временем в году. Все потому, что новогодние подарки у многих людей вызывают разочарование и их спешат поскорее вернуть. По данным логистической компании UPS, пик возвратов в США приходится на 5 января — этот день уже прозвали Национальным днем возврата покупок. О плюсах и минусах такого поведения рассказала старший редактор издания Republic Полина Потапова.
На превью: Mike Segar / Reuters
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