Сможет ли РПЦ сохранить Исаакий? Мнение специалиста Третьяковской галереи.Левон Нарсесян о том, чем церковный подход к памятникам отличается от научного
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Союз ученых выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ
Споры о передаче Исаакиевского собора РПЦ не прекращаются уже несколько дней. Из-за этого петербуржцы выходят на улицы, депутаты дерутся прямо в зале Заксобрания, а союз ученых пишет открытое письмо против. Что может произойти с Исаакиевским собором после передачи его РПЦ, Дождь узнал у автора статьи на эту тему в издании Republic, старшего научного сотрудника Третьяковской галереи и специалиста по древнерусскому искусству Левона Нерсесяна.
Полный текст статьи читайте на сайте Republic
На превью: Alexander Demianchuk / Reuters
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