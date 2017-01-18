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Сможет ли РПЦ сохранить Исаакий? Мнение специалиста Третьяковской галереи.

Левон Нарсесян о том, чем церковный подход к памятникам отличается от научного
Republic на Дожде
14:38, 18 января
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Теги:
Санкт-Петербург, РПЦ
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Споры о передаче Исаакиевского собора РПЦ не прекращаются уже несколько дней. Из-за этого петербуржцы выходят на улицы, депутаты дерутся прямо в зале Заксобрания, а союз ученых пишет открытое письмо против. Что может произойти с Исаакиевским собором после передачи его РПЦ, Дождь узнал у автора статьи на эту тему в издании Republic, старшего научного сотрудника Третьяковской галереи и специалиста по древнерусскому искусству Левона Нерсесяна.

Полный текст статьи читайте на сайте Republic

На превью: Alexander Demianchuk / Reuters 

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