Сможет ли РПЦ сохранить Исаакий? Мнение специалиста Третьяковской галереи.

Споры о передаче Исаакиевского собора РПЦ не прекращаются уже несколько дней. Из-за этого петербуржцы выходят на улицы, депутаты дерутся прямо в зале Заксобрания, а союз ученых пишет открытое письмо против. Что может произойти с Исаакиевским собором после передачи его РПЦ, Дождь узнал у автора статьи на эту тему в издании Republic, старшего научного сотрудника Третьяковской галереи и специалиста по древнерусскому искусству Левона Нерсесяна.