Спаси и сохрани Куштау. Как башкиры отстояли свою землю

О шиханах в Башкирии (древние горы, которым примерно 250 миллионов лет) этим летом узнала вся Россия. Местные активисты сошлись в схватке с представителями «Башкирской содовой компании». Химпредприятие нуждается в известняке, который содержится в одном из шиханов — в Куштау. Несколько месяцев защитники горы охраняли ее, раскинув у подножья палаточный лагерь, не пропускали тяжелую технику и не давали БСК начать работы на шихане. В середине августа на протест против разработки горы на Куштау собралось 10 тысяч активистов. Против них вышли сотрудники полиции, ЧОПа компании и даже ОМОНа. Лагерь был разрушен. Марфа Смирнова провела несколько дней с защитниками Куштау, ездила с ними на прием к главе республики Радию Хабирову и изучала флору и фауну башкирских лесов на шиханах.