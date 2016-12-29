Криминальная Новороссия: кто стоит за переделом собственности в Донбассе и кого за это убивают в России.Репортаж Сергея Ерженкова о том, как устроена теневая экономика ЛНР и ДНР
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Как убийство Евгения Жилина связано с экономикой ДНР, как проходит передел собственности в непризнанных республиках, какие кланы воюют между собой, и кого кормят «дырявые границы» Донбасса.
Сергей Ерженков взял эксклюзивное интервью у компаньона Евгения Жилина, который был с ним в том самом ресторане «Ветерок».
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