Криминальная Новороссия: кто стоит за переделом собственности в Донбассе и кого за это убивают в России.

Как убийство Евгения Жилина связано с экономикой ДНР, как проходит передел собственности в непризнанных республиках, какие кланы воюют между собой, и кого кормят «дырявые границы» Донбасса.

Сергей Ерженков взял эксклюзивное интервью у компаньона Евгения Жилина, который был с ним в том самом ресторане «Ветерок».