Почему Лукашенко так и не смог подавить самые массовые протесты в истории Беларуси

Уже месяц в Беларуси не утихают протесты. С 9 августа сотни тысяч людей по всей стране выходят на улицы, выступая против переизбрания Лукашенко на шестой срок и требуя проведение новых выборов. На прошедшем голосовании ЦИК приписал победу действующему президенту с результатом 81% голосов.

В первые дни силовики встретили мирные протесты светошумовыми гранатами, резиновыми пулями, дубинками, массовыми задержаниями и избиениями людей в изоляторах. Рабочие, шахтеры, заводы объявили о забастовках. Женщины выстраивались в цепочки солидарности и дарили цветы силовикам.

Несмотря на протесты, Лукашенко не думает складывать полномочия. Его появление с автоматом в руках у своей резиденции это подтверждает.

Из страны были высланы лидеры оппозиции и другие члены Координационного совета. Они предлагали власти диалог — в ответ получили дело о попытке захвата власти.

К 10 сентября на свободе из всех членов Координационного совета осталась только писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. Все остальные — либо задержаны, либо арестованы, либо насильно вывезены за границу.

Страны ЕС заявили о непризнании выборов и санкциях в отношении причастных к разгонам мирных протестов и фальсификациям на выборах. Президент России Владимир Путин пообещал поддержку Лукашенко и подготовил резерв силовиков. В страну отправили российских журналистов на замену уволившихся в знак протеста сотрудников госканалов. А президент Беларуси дал большое интервью главным российским госканалам. А еще подарил всему миру мем про «Ника и Майка» из «Варшавы и Берлина», которые якобы сфальсифицировали отравление Алексея Навального.

В какой-то момент силовики перестали разгонять протесты: акции с элементами уличного фестиваля проходили прямо у Дворца Независимости (резиденции Лукашенко), прямо у силового кордона из спецтехники.

Но в последние дни на улицах Минска — снова аресты, жесткие задержания и дубинки, настроение протестующих тоже меняется.

Кажется, тактика силовиков ужесточилась из-за приближения даты первой личной встречи президентов Беларуси и России, на которой Лукашенко должен будет продемонстрировать контроль над ситуацией. А на улицах белорусы беспокоятся об усилении интеграции между двумя странами, которая может перерасти в поглощение.

За этот месяц белорусы показали, что их уже не запугать и сдаваться они не намерены. Но очевидно, что и Лукашенко сдаваться не намерен.