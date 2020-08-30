Протесты в Беларуси: марш мира в день рождения Лукашенко. Онлайн
С 9 августа в Беларуси проходят массовые акции протеста с требованием отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. 30 августа, в день рождения Лукашенко, в центре Минска на площади Независимости запланирован оппозиционный марш мира и независимости. Протестные акции пройдут и в других белорусских городах. Дождь следит за происходящим в текстовой онлайн-трансляции.
Фото на превью: Дмитрий Брушко / TUT.by
А тем временем пресс-служба президента Беларуси сообщает, что Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко (других подробностей пока нет)
Вот эта техника
Корреспондент ТАСС с утра сообщал, что большое количество автобусов с бойцами ОМОНа, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки выдвинулись с базы в минском микрорайоне Уручье в сторону центра города. Колонна двигалась около 7 часов утра по проспекту Независимости.
Ограждения выставили уже ночью
Площадь Независимости в Минске, где сегодня планирует собраться протестующие, уже перекрыта
На площади Независимости ограждения, стоит милиция. Также недалеко стоят автобусы, водометы, машины с колючей проволокой и автозаки pic.twitter.com/z6WgqBht81
— Onliner (@OnlinerBY) August 30, 2020
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