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Трансляция

Протесты в Беларуси: марш мира в день рождения Лукашенко. Онлайн

30 августа, 11:27
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С 9 августа в Беларуси проходят массовые акции протеста с требованием отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. 30 августа, в день рождения Лукашенко, в центре Минска на площади Независимости запланирован оппозиционный марш мира и независимости. Протестные акции пройдут и в других белорусских городах. Дождь следит за происходящим в текстовой онлайн-трансляции.

Фото на превью: Дмитрий Брушко / TUT.by

Сегодня в 11:42
А тем временем пресс-служба президента Беларуси сообщает, что Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко (других подробностей пока нет)
Сегодня в 11:34
Вот эта техника
Сегодня в 11:34
Корреспондент ТАСС с утра сообщал, что большое количество автобусов с бойцами ОМОНа, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки выдвинулись с базы в минском микрорайоне Уручье в сторону центра города. Колонна двигалась около 7 часов утра по проспекту Независимости. 
Сегодня в 11:30
Ограждения выставили уже ночью

Фото: телеграм-канал / motolkohelp

Сегодня в 11:29
Площадь Независимости в Минске, где сегодня планирует собраться протестующие, уже перекрыта

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