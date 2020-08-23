Протесты в Беларуси: день 15. Как это было

Подведем краткие итоги.



В Минске сегодня прошел оппозиционный «Марш новой Беларуси». Протестующие собрались на площади Независимости и прошлись по центру белорусской столицы. По оценке Tut.by и других СМИ, в акции участвовали более 100 тысяч человек (госканал «Беларусь 1» утверждает, что только 20 тысяч, но посмотрите видео ниже, чтобы оценить самим). Уже второе воскресенье в Минске проходит одна из самых массовых протестных акций за всю современную историю независимой Беларуси.







Протестующие хотели пройти мимо Дворца независимости (резиденции Александр Лукашенко), но путь им преградили ОМОН и военные. Вскоре появились сообщения, что во Дворец прилетел вертолет для эвакуации Лукашенко. Однако через несколько минут пресс-служба президента распространила видео, на котором Лукашенко прилетает туда. Вместе с ним в вертолете был сын Николай, оба в бронежилетах и с автоматами.



Протестующие хотели пройти мимо Дворца независимости (резиденции Александр Лукашенко), но путь им преградили ОМОН и военные. Вскоре появились сообщения, что во Дворец прилетел вертолет для эвакуации Лукашенко. Однако через несколько минут пресс-служба президента распространила видео, на котором Лукашенко прилетает туда. Вместе с ним в вертолете был сын Николай, оба в бронежилетах и с автоматами.

Госканал «Беларусь 1» сообщает, что сегодня на митинге в центре Минска было 20 тысяч человек. Но по другим оценкам протестующих было 100 тысяч

Вот как проводил время Лукашенко в ситуационном центре во Дворце независимости и следил за ситуацией. Там был его сын Николай. В бронежилете и с автоматом на столе



Название



Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмон также утверждает , что «так называемые митингующие» пошли на «можно сказать своеобразный штурм» Дворца независимости. Но, по ее словам, «смелости у митингующих хватило ненадолго», «увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении»





При этом, например, на сайте госагентства «Белта» в 19:42 вышла Пресс-секретарь Лукашенко утверждает , что он весь день работал во Дворце независимости в ситуационном центре и был там, когда подошли протестующие.При этом, например, на сайте госагентства «Белта» в 19:42 вышла новость , что Лукашенко «около часа назад» прилетел во Дворец независимости. Хм...

Вертолет улетает

Тем временем пресс-служба Лукашенко публикует еще одно видео, где он выходит к силовикам и говорит, что они «красавцы»

«Еврорадио» со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что вертолет Лукашенко взлетел от Дворца Независимости и направился, предположительно, к резиденции в Острошицком Городке



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Военная техника покинула площадь Независимости

Вместе с Лукашенко в вертолете был его сын Николай, вот в таком виде

Пресс-служба Лукашенко публикует еще одно видео, где он в вертолете и бронежилете и просит пилотов подлететь ближе к проспекту

А вот так в Москве было





«С сожаление сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных»



В Минске снова проблемы с интернетом, в пресс-службе оператора A1 прокомментировали это изданию Onliner. Там заявили, что это связано с требованием властей.«С сожаление сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных»

Tut.by передает, что на площади Независимости сейчас находятся несколько сотен человек. Движение по проспекту частично перекрыто для пешеходов.

Сейчас силовики стягиваются в центр Минска — на улицу Ленина и площадь Свободы. «Белсат» передает, что бойцы ОМОНа попытались схватить группу протестующих на улице Ленина, но они успели разбежаться.

Пресс-служба президента опубликовала продолжение серии устрашающих видео с Лукашенко. На этом он грозно идет с оружием и спрашивает: «Там никого не осталось, да?»

По данным Onliner, почти все протестующие и силовики уже разошлись от Дворца Независимости. Когда там осталось около 10 протестующих, силовики решили их испугать и резко рванули в их сторону и схватили несколько человек. Из-за этого начались крики, и задержанных сразу отпустили.

Пресс-служба Лукашенко сообщает, что президент прилетел во Дворец Независимости, а не собирается из него эвакуироваться, как писали телеграм-каналы. В руках у Лукашенко ружье.

«Медиазона» пишет, что в последний раз вертолет с таким же бортовым номером доставлял Лукашенко на встречу с бастующими рабочими МЗКТ, которая прошла 17 августа.

Вертолет, на котором, предположительно, собираются эвакуировать Лукашенко:

«Радио Свобода — Беларусь» передает, что вертолет с красно-зелеными флагами приземлился на территории Дворца Независимости. По словам очевидца, перед этим он облетел протестующих. https://t.me/tutby_official/12010

Корреспондент Дождя передает, что в сторону Дворцу Независимости пролетел президентский вертолет.

Тем временем возле посольства Беларуси в Москве задержали как минимум 11 человек. Один из задержанных, музыкант группы Rodonitza Олег Климов рассказал, что поводом могла стать бело-красная футболка с символикой группы. .

Телеграм-каналы публикуют видео передвижения БТР и отряда военных на территории резиденции Лукашенко:

Nexta со ссылкой на источники пишет, что Лукашенко находится сейчас в Дворце Независимости, где выставили оцепление. Идет подготовка эвакуации президента. Официального подтверждения этой информации нет.

Tut.by передает, что на проспекте Победителей протестующие остановились на расстоянии около 200 метров от кордона силовиков. Они скандируют «Трибунал!» и «Уходи!». В центре кордона стоит водомет, также там находятся автомобили для разгона демонстраций и бойцы ОМОНа со щитам.

К площади Государственного флагу и Дворцу Независимости проехала колонна из автозаков, машин с военными и милицейских автомобией с колючей проволокой. Как пишет Nexta, силовики полностью перекрыли путь резиденции Лукашенко.

Часть демонстрантов пошли по проспекту Победителей в сторону Дворца Независимости, где находится резиденция Александра Лукашенко. Несколько машин с ОМОНом направились в ту же сторону, передает «Радио Свобода — Беларусь».

Обстановка у стелы:



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— Чай з варэннем (@belteanews) August 23, 2020



Tut.by передает, что к стеле направляются 10−15 автобусов и микроавтобусов, а также четыре автозака.

Возле гостиницы «Планета» выступил Павел Латушко — бывший министр культуры и уволенный директор Купаловского театра. По его словам, государство должно перестать жить по понятиям, и начать жить по закону, передает Euroradio. «Мы не оппозиция, нас большинство», — говорит Латушко.



Также перед протестующими выступили другие члены Координационного совета. Tut.by пишет, что совет решил начать отзыв депутатов палаты представителей и местных советов, а также инициировать всеобщий референдум о возвращении Конституции 1994 года, который ограничивает сроки президента.

Силовики разделяют протестующих от стелы «Минск — город-герой».

Болельщики, игроки и тренеры футбольного клуба «Молодечно» пришли на Центральный стадион, чтобы отдать дань памяти участнику протестов Никите Кривцову, найденному накануне мертвым. Кривцов был фанатом «Молодечно».

«МБХ медиа» передает, что по просьбе Колесниковой волонтеры организовали цепочку, разделяющую участников акции и военных.



Last time #Minsk, #Belarus, witnessed barbed wire on its streets was under the Nazi occupation in 1941-44: pic.twitter.com/yiTQz3bngI

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 23, 2020



Корреспондент Дождя передает, что стела окружена колючей проволокой, ее охраняют сотрудники ОМОН и Внутренние войска МВД. Мария Колесникова призвала демонстрантов не устраивать провокаций и перейти на другую сторону к гостинице «Планета».

В архикафедральном костеле начали звонить в колокола в знак поддержки протестующих: