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Трансляция

Протесты в Беларуси: день 15. Как это было

23 августа, 12:18
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С 9 августа в Беларуси продолжаются акции за отставку Александр Лукашенко и против милицейского насилия. 23 августа  в центре Минск прошел митинг и шествие, в которых участвовали более 100 тысяч человек. Дождь следил за происходящим в онлайн-трансляции.  

Фото на превью: Дмитрий Брушко / Tut.by

23 августа 2020 в 21:57
Подведем краткие итоги.

В Минске сегодня прошел оппозиционный «Марш новой Беларуси». Протестующие собрались на площади Независимости и прошлись по центру белорусской столицы. По оценке Tut.by и других СМИ, в акции участвовали более 100 тысяч человек (госканал «Беларусь 1» утверждает, что только 20 тысяч, но посмотрите видео ниже, чтобы оценить самим). Уже второе воскресенье в Минске проходит одна из самых массовых протестных акций за всю современную историю независимой Беларуси.



Протестующие хотели пройти мимо Дворца независимости (резиденции Александр Лукашенко), но путь им преградили ОМОН и военные. Вскоре появились сообщения, что во Дворец прилетел вертолет для эвакуации Лукашенко. Однако через несколько минут пресс-служба президента распространила видео, на котором Лукашенко прилетает туда. Вместе с ним в вертолете был сын Николай, оба в бронежилетах и с автоматами.

23 августа 2020 в 21:37
Госканал «Беларусь 1» сообщает, что сегодня на митинге в центре Минска было 20 тысяч человек. Но по другим оценкам протестующих было 100 тысяч
23 августа 2020 в 21:35
Вот как проводил время Лукашенко в ситуационном центре во Дворце независимости и следил за ситуацией. Там был его сын Николай. В бронежилете и с автоматом на столе

Название

23 августа 2020 в 21:28
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмон также утверждает, что «так называемые митингующие» пошли на «можно сказать своеобразный штурм» Дворца независимости. Но, по ее словам, «смелости у митингующих хватило ненадолго», «увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении»
23 августа 2020 в 21:13
Пресс-секретарь Лукашенко утверждает, что он весь день работал во Дворце независимости в ситуационном центре и был там, когда подошли протестующие. 

При этом, например, на сайте госагентства «Белта» в 19:42 вышла новость, что Лукашенко «около часа назад» прилетел во Дворец независимости. Хм...
23 августа 2020 в 21:06
Вертолет улетает 
23 августа 2020 в 20:59
Тем временем пресс-служба Лукашенко публикует еще одно видео, где он выходит к силовикам и говорит, что они «красавцы»
23 августа 2020 в 20:57
«Еврорадио» со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что вертолет Лукашенко взлетел от Дворца Независимости и направился, предположительно, к резиденции в Острошицком Городке

;
23 августа 2020 в 20:41
Военная техника покинула площадь Независимости
23 августа 2020 в 20:28
Вместе с Лукашенко в вертолете был его сын Николай, вот в таком виде
23 августа 2020 в 20:25
Пресс-служба Лукашенко публикует еще одно видео, где он в вертолете и бронежилете и просит пилотов подлететь ближе к проспекту 
23 августа 2020 в 20:19
А вот так в Москве было
23 августа 2020 в 20:07
В Минске снова проблемы с интернетом, в пресс-службе оператора A1 прокомментировали это изданию Onliner. Там заявили, что это связано с требованием властей.

«С сожаление сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных»

 
23 августа 2020 в 20:06
Tut.by передает, что на площади Независимости сейчас находятся несколько сотен человек. Движение по проспекту частично перекрыто для пешеходов.
23 августа 2020 в 20:02
Сейчас силовики стягиваются в центр Минска — на улицу Ленина и площадь Свободы. «Белсат» передает, что бойцы ОМОНа попытались схватить группу протестующих на улице Ленина, но они успели разбежаться.  
23 августа 2020 в 19:53
Пресс-служба президента опубликовала продолжение серии устрашающих видео с Лукашенко. На этом он грозно идет с оружием и спрашивает: «Там никого не осталось, да?» 
23 августа 2020 в 19:49
По данным Onliner, почти все протестующие и силовики уже разошлись от Дворца Независимости. Когда там осталось около 10 протестующих, силовики решили их испугать и резко рванули в их сторону и схватили несколько человек. Из-за этого начались крики, и задержанных сразу отпустили.
23 августа 2020 в 19:35
Пресс-служба Лукашенко сообщает, что президент прилетел во Дворец Независимости, а не собирается из него эвакуироваться, как писали телеграм-каналы. В руках у Лукашенко ружье. 
23 августа 2020 в 19:34
«Медиазона» пишет, что в последний раз вертолет с таким же бортовым номером доставлял Лукашенко на встречу с бастующими рабочими МЗКТ, которая прошла 17 августа.
23 августа 2020 в 19:22
Вертолет, на котором, предположительно, собираются эвакуировать Лукашенко: 
23 августа 2020 в 19:14
«Радио Свобода — Беларусь» передает, что вертолет с красно-зелеными флагами приземлился на территории Дворца Независимости. По словам очевидца, перед этим он облетел протестующих. https://t.me/tutby_official/12010
23 августа 2020 в 19:05
Корреспондент Дождя передает, что в сторону Дворцу Независимости пролетел президентский вертолет. 
23 августа 2020 в 19:03
23 августа 2020 в 19:01
Тем временем возле посольства Беларуси в Москве задержали как минимум 11 человек. Один из задержанных, музыкант группы Rodonitza Олег Климов рассказал, что поводом могла стать бело-красная футболка с символикой группы. .
23 августа 2020 в 18:48
23 августа 2020 в 18:41
Телеграм-каналы публикуют видео передвижения БТР и отряда военных на территории резиденции Лукашенко: 
23 августа 2020 в 18:37
Nexta со ссылкой на источники пишет, что Лукашенко находится сейчас в Дворце Независимости, где выставили оцепление. Идет подготовка эвакуации президента. Официального подтверждения этой информации нет.  
23 августа 2020 в 18:31
 Tut.by передает, что на проспекте Победителей протестующие остановились на расстоянии около 200 метров от кордона силовиков. Они скандируют «Трибунал!» и «Уходи!». В центре кордона стоит водомет, также там находятся автомобили для разгона демонстраций и бойцы ОМОНа со щитам.
23 августа 2020 в 18:16
К площади Государственного флагу и Дворцу Независимости проехала колонна из автозаков, машин с военными и милицейских автомобией с колючей проволокой. Как пишет Nexta, силовики полностью перекрыли путь резиденции Лукашенко.
23 августа 2020 в 18:06
Часть демонстрантов пошли по проспекту Победителей в сторону Дворца Независимости, где находится резиденция Александра Лукашенко. Несколько машин с ОМОНом направились в ту же сторону, передает «Радио Свобода — Беларусь». 
23 августа 2020 в 18:02
Обстановка у стелы: 

23 августа 2020 в 18:00
Tut.by передает, что к стеле направляются 10−15 автобусов и микроавтобусов, а также четыре автозака.
23 августа 2020 в 17:55
Возле гостиницы «Планета» выступил Павел Латушко — бывший министр культуры и уволенный директор Купаловского театра. По его словам, государство должно перестать жить по понятиям, и начать жить по закону, передает Euroradio. «Мы не оппозиция, нас большинство», — говорит Латушко.

Также перед протестующими выступили другие члены Координационного совета. Tut.by пишет, что совет решил начать отзыв депутатов палаты представителей и местных советов, а также инициировать всеобщий референдум о возвращении Конституции 1994 года, который ограничивает сроки президента.
23 августа 2020 в 17:46
Силовики разделяют протестующих от стелы «Минск — город-герой». 
23 августа 2020 в 17:34
Болельщики, игроки и тренеры футбольного клуба «Молодечно» пришли на Центральный стадион, чтобы отдать дань памяти участнику протестов Никите Кривцову, найденному накануне мертвым. Кривцов был фанатом «Молодечно». 
23 августа 2020 в 17:28
«МБХ медиа» передает, что по просьбе Колесниковой волонтеры организовали цепочку, разделяющую участников акции и военных.

23 августа 2020 в 17:12
23 августа 2020 в 17:02
Корреспондент Дождя передает, что стела окружена колючей проволокой, ее охраняют сотрудники ОМОН и Внутренние войска МВД. Мария Колесникова призвала демонстрантов не устраивать провокаций и перейти на другую сторону к гостинице «Планета». 
23 августа 2020 в 16:55
В архикафедральном костеле начали звонить в колокола в знак поддержки протестующих: 
23 августа 2020 в 16:48
У стелы — полная готовность к подходящим протестующим. 
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