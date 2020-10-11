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«Марш гордости» в Беларуси. Онлайн

11 октября, 13:04
12 277
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Трансляция

В Беларуси с начала августа продолжаются акции протеста против победы Александра Лукашенко на выборах. Накануне президент встретился в СИЗО КГБ с оппозиционерами, которые находятся там по обвинениям в попытках захвата власти, организации массовых беспорядков и коррупции. 11 октября белорусы выходят на «Марш гордости» с требованием освободить всех политзаключенных и вступить в диалог с гражданами. Дождь следит за происходящим в текстовой онлайн-трансляции.

Фото на превью: Мария Борзунова / Дождь

11 октября 2020 в 18:54
В Минске подошел к концу «Марш гордости» — все станции метро открыты, в городе снова заработал мобильный интернет. По оценкам СМИ, в нем участвовало несколько тысяч человек. Милиция применяла против протестующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы, сообщалось о нескольких выстрелах в воздух. Правозащитный центр «Весна» сообщает о 237 задержанных по всей Беларуси, список обновляется.
11 октября 2020 в 18:23
11 октября 2020 в 18:09
В 18.00 в Минске открылись все станции метро, сообщает минский метрополитен.
11 октября 2020 в 17:52
Около станции метро «Пушкинская» задержали главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича и фотографа Надежду Бужан, пишет издание.
11 октября 2020 в 17:45
По данным правозащитного центра «Весна», к 17:45 мск задержаны больше 140 человек, список обновляется.
11 октября 2020 в 17:39
11 октября 2020 в 17:31
По сведениям «Нашей Нивы», на Пушкинской остается несколько сотен человек. Периодически протестующие блокируют улицу Притыцкого.
11 октября 2020 в 16:55
Закрыли станцию метро «Пушкинская». Недалеко от нее жесткие задержания и работают водометы. Люди разбегаются во дворы, силовики гонятся за ними. Журналист Onliner слышал выстрелы.
11 октября 2020 в 16:47
Tut.by передает, что перед хлопком у «Планеты» видели саперную машину. Оттуда выбросили что-то на газон перед «Планетой» — оно взорвалось и повалил дым. Вокруг никого близко не было. Из машины к месту взрыва подошел человек, что-то подобрал с газона, к нему подбежал второй, со стороны гостиницы, они сели в бус и он тут же уехал, рассказал очевидец.
11 октября 2020 в 16:43
11 октября 2020 в 16:35
11 октября 2020 в 16:22
Силовики перекрыли улицу Ленина и проход от Романовской слободы в сторону улицы Кальварийской. Телеграм-каналы сообщают, что там продолжают работать водометы, некоторые из них с оранжевой краской. По данным центра «Весна», задержано не меньше 80 человек, список обновляется.
11 октября 2020 в 16:05
11 октября 2020 в 15:59
На Романовской слободе протестующие подошли к оцеплению ОМОНа. Силовики оттесняют их по проспекту.
11 октября 2020 в 15:44
11 октября 2020 в 15:43
11 октября 2020 в 15:32
На Немиге у KFC применили водомет, передает «Наша Нива». 
11 октября 2020 в 15:31
По сведениям правозащитного центра «Весна», сегодня в Беларуси задержали минимум 32 журналистов.
11 октября 2020 в 15:27
Другая колонна протестующих — на Романовской слободе. После того, как там появились силовики, протестующие убегают от них по проспекту, некоторые — прямо по проезжей части.
11 октября 2020 в 15:21
11 октября 2020 в 15:05
Милиция отрицает применение слезоточивого газа против протестующих.
11 октября 2020 в 14:59
Закрыли станции метро Молодежная и Фрунзенская, поезда проходят их без остановки.
11 октября 2020 в 14:57
11 октября 2020 в 14:52
Tut.by сообщает, что в Минске милиция применила светошумовые гранаты и перцовый газ.
11 октября 2020 в 14:48
У стелы завязалась драка между протестующими и милицией, а также людьми в черной одежде и масках. По данным «Интерфакса», там задержали около 50 человек.
11 октября 2020 в 14:41
Корреспондентов ТАСС Григорова и Степченкова повторно задержали, передает агентство.
11 октября 2020 в 14:35
В Москве на Красной площади задержали девушку с красно-белым зонтом, сообщает «Апология протеста». Причину задержания полицейские не объяснили, ее отвезли в ОВД «Китай-город».
11 октября 2020 в 14:30
Еще задержания журналистов в Минске — на этот раз из Onliner.

11 октября 2020 в 14:19
Четырех корреспондентов ТАСС отпустили после проверки документов в отделе милиции.
11 октября 2020 в 14:13
Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что в Минске задержали около десяти журналистов. Среди них — корреспонденты БелаПАН, TUT.by, «Нового часа» и «Белты». Их везут в РУВД «для проверки документов».
11 октября 2020 в 14:09
Оператор А1 снова ограничил мобильный интернет в центре Минска, пишет «Наша Нива».
11 октября 2020 в 13:47
Также на вход и выход закрыли вестибюль станции Площадь Ленина со стороны Площади Независимости. Возле стелы силовики начали досматривать рюкзаки у собирающихся людей, некоторых после досмотра задерживают.
11 октября 2020 в 13:43
В 13.35 в Минске закрыли станции метро Октябрьская, Купаловская, Немига и Площадь Победы, передает «Белта». В центре уже выставили ограждения.
11 октября 2020 в 13:39
До марша еще полчаса, а в Минске уже начались задержания. Tut.by пишет, что на проспекте Победителей задержали двоих журналистов, одна из них — фотограф ТАСС Наталия Федосенко. 

Кроме того, силовики пришли с обыском к члену штаба Светланы Тихановской Антону Сташевскому. Его задержали, адвоката к нему не пустили. По словам жены Сташевского, в постановлении об обыске говорилось о статье УК «массовые беспорядки». Сташевского уже задерживали по ней в августе — он не признал вину, и его вскоре отпустили.
11 октября 2020 в 13:17
Лидера стачкома Минского тракторного завода и члена президиума Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского вынудили уволиться. Он рассказал, что заместитель генерального директора МТЗ по идеологической работе, кадрам и соцразвитию Андрей Сусленков угрожал уволить его родителей, если он откажется уйти по собственному желанию.
11 октября 2020 в 13:06
Сегодня акции протеста состоятся во многих городах Беларуси. В Минске протестующие традиционно встречаются у стелы «Минск — город-герой», они пойдут к СИЗО КГБ, где вчера Лукашенко встречался с арестованными оппозиционерами.

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