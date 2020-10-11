«Марш гордости» в Беларуси. Онлайн

В Минске подошел к концу «Марш гордости» — все станции метро открыты, в городе снова заработал мобильный интернет. По оценкам СМИ, в нем участвовало несколько тысяч человек. Милиция применяла против протестующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы, сообщалось о нескольких выстрелах в воздух. Правозащитный центр «Весна» сообщает о 237 задержанных по всей Беларуси, список обновляется.

В 18.00 в Минске открылись все станции метро, сообщает минский метрополитен.

Около станции метро «Пушкинская» задержали главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича и фотографа Надежду Бужан, пишет издание.

По данным правозащитного центра «Весна», к 17:45 мск задержаны больше 140 человек, список обновляется.

По сведениям «Нашей Нивы», на Пушкинской остается несколько сотен человек. Периодически протестующие блокируют улицу Притыцкого.

Закрыли станцию метро «Пушкинская». Недалеко от нее жесткие задержания и работают водометы. Люди разбегаются во дворы, силовики гонятся за ними. Журналист Onliner слышал выстрелы.

Tut.by передает , что перед хлопком у «Планеты» видели саперную машину. Оттуда выбросили что-то на газон перед «Планетой» — оно взорвалось и повалил дым. Вокруг никого близко не было. Из машины к месту взрыва подошел человек, что-то подобрал с газона, к нему подбежал второй, со стороны гостиницы, они сели в бус и он тут же уехал, рассказал очевидец.

Силовики перекрыли улицу Ленина и проход от Романовской слободы в сторону улицы Кальварийской. Телеграм-каналы сообщают, что там продолжают работать водометы, некоторые из них с оранжевой краской. По данным центра «Весна», задержано не меньше 80 человек, список обновляется.

На Романовской слободе протестующие подошли к оцеплению ОМОНа. Силовики оттесняют их по проспекту.

На Немиге у KFC применили водомет, передает «Наша Нива».

По сведениям правозащитного центра «Весна», сегодня в Беларуси задержали минимум 32 журналистов.

Другая колонна протестующих — на Романовской слободе. После того, как там появились силовики, протестующие убегают от них по проспекту, некоторые — прямо по проезжей части.

Милиция отрицает применение слезоточивого газа против протестующих.

Закрыли станции метро Молодежная и Фрунзенская, поезда проходят их без остановки.

Tut.by сообщает, что в Минске милиция применила светошумовые гранаты и перцовый газ.

У стелы завязалась драка между протестующими и милицией, а также людьми в черной одежде и масках. По данным «Интерфакса», там задержали около 50 человек.

Корреспондентов ТАСС Григорова и Степченкова повторно задержали, передает агентство.

В Москве на Красной площади задержали девушку с красно-белым зонтом, сообщает «Апология протеста». Причину задержания полицейские не объяснили, ее отвезли в ОВД «Китай-город».

Еще задержания журналистов в Минске — на этот раз из Onliner.





Четырех корреспондентов ТАСС отпустили после проверки документов в отделе милиции.

Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что в Минске задержали около десяти журналистов. Среди них — корреспонденты БелаПАН, TUT.by, «Нового часа» и «Белты». Их везут в РУВД «для проверки документов».

Оператор А1 снова ограничил мобильный интернет в центре Минска, пишет «Наша Нива».

Также на вход и выход закрыли вестибюль станции Площадь Ленина со стороны Площади Независимости. Возле стелы силовики начали досматривать рюкзаки у собирающихся людей, некоторых после досмотра задерживают.

В 13.35 в Минске закрыли станции метро Октябрьская, Купаловская, Немига и Площадь Победы, передает «Белта». В центре уже выставили ограждения.





Кроме того, силовики пришли с обыском к члену штаба Светланы Тихановской Антону Сташевскому. Его задержали, адвоката к нему не пустили. По словам жены Сташевского, в постановлении об обыске говорилось о статье УК «массовые беспорядки». Сташевского уже задерживали по ней в августе — он не признал вину, и его вскоре отпустили. До марша еще полчаса, а в Минске уже начались задержания. Tut.by пишет , что на проспекте Победителей задержали двоих журналистов, одна из них — фотограф ТАСС Наталия Федосенко.Кроме того, силовики пришли с обыском к члену штаба Светланы Тихановской Антону Сташевскому. Его задержали, адвоката к нему не пустили. По словам жены Сташевского, в постановлении об обыске говорилось о статье УК «массовые беспорядки». Сташевского уже задерживали по ней в августе — он не признал вину, и его вскоре отпустили.

Лидера стачкома Минского тракторного завода и члена президиума Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского вынудили уволиться. Он рассказал , что заместитель генерального директора МТЗ по идеологической работе, кадрам и соцразвитию Андрей Сусленков угрожал уволить его родителей, если он откажется уйти по собственному желанию.