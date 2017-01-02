Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным».

В новом выпуске «Прямой линии» журналист и писатель Виктор Шендерович ответил на вопросы зрителей Дождя. Сколько лет нужно россиянам, чтобы стать европейцами, стоит ли эмигрировать из России, пойдет ли Путин на выборы, и какие два пути ждут Россию — ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии программы.