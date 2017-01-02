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Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным».

Писатель о двух путях для России при Путине, благодарности Доктору Лизе и настоящих либералах
Прямая линия
20:44, 2 января
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Ведущие:
Анна Монгайт
Теги:
Эмиграция, авиакатастрофа Ту-154, Владимир Путин, Антон Носик
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В новом выпуске «Прямой линии» журналист и писатель Виктор Шендерович ответил на вопросы зрителей Дождя. Сколько лет нужно россиянам, чтобы стать европейцами, стоит ли эмигрировать из России, пойдет ли Путин на выборы, и какие два пути ждут Россию — ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии программы.

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