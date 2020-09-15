«Эта история закончится уходом Лукашенко»: Александр Кынев — о белорусском кризисе

Больше месяца в Беларуси продолжаются протесты против действующей власти. Люди выходят на улицы с требованием отставки Лукашенко, силовики применяют насилие по отношению к мирным протестующим, на лидеров оппозиции заводят уголовные дела о попытке захвата власти и насильно выдворяют из страны. Лукашенко публично игнорирует происходящее, проводит встречи с Владимиром Путиным, а все его заявления сводятся к тому, что он единственный легитимный президент в стране. Чем закончится кризис в стране и сможет ли оппозиция победить белорусского диктатора? Обсудили это с политологом Александром Кыневым.