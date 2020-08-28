«Спасибо рабочему классу, который спасает либеральную революцию»: Константин Гаазе о протестах в Беларуси

В гостях программы «Политика. Прямая линия» побывал социолог Константин Гаазе — он рассказал, в том числе, о том, почему, по его мнению, протест в Беларуси еще не пошел на спад и объяснил, почему его движущей силой стали совсем не те люди, которые выходили в центр Минска 9 августа