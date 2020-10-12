«Собянин попал из огня да в полымя». Андрей Колесников — о второй волне COVID-19

Конечно, у нас есть Москва и, конечно, у нас есть, в общем, вторая волна коронавируса, уже придется называть вещи своими именами, как бы мы ни хотели вытеснить. У нас действительно цифры, которые нам напоминают о марте и апреле. Частично вводятся какие-то ограничительные меры, полного локдауна пока нет.

Все время во время первого карантина шла речь о том, что второго локдауна российская экономика не вынесет. Сейчас мы сталкиваемся вот с этим, уже частично, насколько я понимаю, в рекомендательном… В общем, закрыты школы, мы видим эту картину. Есть ли у вас какой-то прогноз, как дальше будут развиваться события, именно с политической точки зрения, потому что медицинские комментарии ― я не буду вас терзать, да, это не к вам.

Это очень интересная ситуация, потому что весной, когда нарастал коронавирус и когда наступил локдаун, у Путина резко пошли рейтинги вниз, у Путина и у всей властной вертикали, как всегда, вслед за ним все посыпалось. У региональных лидеров еще более-менее что-то такое держалось. Вопреки ожиданиям, Путин упал до исторических минимумов, и эти минимумы продержались до июля включительно.

В августе он отскочил, извините за выражение биржевое, если брать «Левада-центр», его рейтинг одобрения деятельности с 60 до 66%. В сентябре, честно говоря, я ждал, что в силу нарастания проблем, опять нет работы, все такое прочее, а ведь ее и нет, новых рабочих мест не возникло оттого, что пандемия почти закончилась, рейтинг 69%. То ли люди еще не осознали, куда они попали, и нужно смотреть тогда октябрьско-ноябрьские данные…