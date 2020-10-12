«Путин мстит Пашиняну за революцию». Андрей Колесников — о том, как Россия и мир реагируют на конфликт в Нагорном Карабахе

Начнем мы с ситуации в Нагорном Карабахе, которая вот с 27 сентября не утихает, и нам уже приходится называть это словом война. Мы уже говорим про то, что вообще-то эта война по сути дела идет тридцать лет, и сейчас просто очередной период обострения, как ни страшно это все произносить. И кроме всего прочего, идет совершенно невыносимая информационная война. Вот я сидя сейчас бесконечно в армянских Telegram-каналах, в азербайджанских Telegram-каналах, с одной стороны, испытываю ощущение дежавю, я это все знаю, я это все уже через это проходила, но когда это все так концентрировано: фейки, обвинения на фейки, обвинения на обвинения, фотографии детей с этой стороны, с этой стороны, трогательных детей, слезы, душераздирающе это все совершенно. У меня есть к вам методологический вопрос. Есть ли у нас какие-то способы в этой ситуации, не теряя головы и не погрязая в этих фейках, как-то на что-то ориентироваться и что-то про эту ситуацию понимать, сохраняя здравомыслие?

Никакая методология здесь не поможет. Действительно, когда смотришь фотографии, которые публикуются в медиа, есть ощущение дежавю, потому что ровно такие же фотографии, абсолютно идентичные, мы видели в конце восьмидесятых, мы видели в начале девяностых в зоне любых боевых действий, и вот это вот возвращается. Это продолжение на самом деле распада Советского Союза, который не закончился в момент его официального окончания, официального окончания его существования, а лишь начался, на самом деле. Вот все, что происходит в Карабахе, все, что происходит в Беларуси, все, что происходит в Кыргызстане, это все продолжение того самого процесса, которые не закончился, а начался в 1991 году. И Россия еще до сих пор на самом деле находится внутри вот этого процесса распада империи. Поэтому, во-первых, воспринимать это приходится как не нечто естественное, но как, наверное, во многом неизбежное, ну и во-вторых, мы можем только анализировать те подводные течения, которые к этому привели. И здесь, конечно, существенная роль Турции видна, это уже стало банальностью, Турция — игрок в этой войне. Специфическая роль России, мне кажется, что если называть вещи своими именами, чтобы сделать длинную историю короткой, Путин просто мстит Пашиняну за революцию и за то, что он арестовал его друзей, не друзей, но политических друзей, сделал такую вот ошибку, на самом деле. Путин же сегодня сказал, или это было вчера, в интервью «Вестям», что ОДКБ не может вмешаться в конфликт, потому что война идет не на территории члена ОДКБ, то есть не на территории Армении, что формально правильно. Вот вам ответ Пашиняну, который уже обзвонился Путину. Путин никому не звонит, ни во что не вмешивается, занимает позицию царя на холме, но тем самым он девальвирует роль России как такого миротворца, как страны, которая способна решить вообще любые вопросы. А тут и Кыргызстан, и непонятно, что с ним делать, а тут и Армения с Азербайджаном, и вот ему уже Алиев звонит, и неизвестно, о чем они там на самом деле разговаривают и что ему говорит Путин. Россия как-то, оказывается, ни на что не влияет, и у нее нет никакой внешней политики, и как-то Путин сидит и ни во что не вмешивается. Вот, собственно, примерно такая картинка.