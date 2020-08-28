Константин Гаазе: «Путин готовит транзит и хочет быть де Голлем»

Один вопрос. Все-таки прозвучал этот уводящий нас немножко в сторону и от Навального, и от Беларуси, впрочем, может быть, от Навального не так далеко уводящий, вопрос про транзит. Все-таки, если можно, я вас попрошу чуть подробнее сказать про то, как вы себе представляете эту схему, потому что все-таки только что нам объявили, что мы вместе надолго, навсегда примерно, уже до какого-то там, в общем, не могу посчитать этот год.

Сроки астрономические, да.

Помню, что все четные, но уже назвать не могу. Нам было сказано, что мы вместе надолго, и когда вы сейчас говорите, что должен возникнуть преемник, который должен вести себя так, и при этом делать вид, что он так, и при этом не показывать, что он так, и так далее, хочется спросить: если возникает вообще понятие преемника сейчас, как-то начинает брезжить на горизонте, зачем надо огород городить вот этот весь?

Огород нужно было городить по причине, о которой я писал несколько раз в колонках для ныне покойной прекрасной газеты, удачи коллегам из The New Times.

Возникла некоторая сумма государственного опыта у великого человека, да, великий человек захотел эту сумму государственного опыта изложить в Конституции. Напомню, что для Путина, он это еще в книжке сказал, собственно, в серии интервью, которые он давал, «От первого лица», он сказал: «Для меня образец Де Голль». Де Голль написал новую конституцию для Франции. Вот он ― check.