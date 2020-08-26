Кому нужно отравление Навального, кого боится Лукашенко, какой транзит придумал Путин. Константин Гаазе складывает два и два

В эфире программы «Политика. Прямая линия» — социолог Константин Гаазе. Обсудили ситуацию с Алексеем Навальным и тех кому могло быть выгодно его отравление, возможный транзит власти в России в следующем году, а также почему Александру Лукашенко пока удается удержать власть в Беларуси и какую роль в этом играет Москва.