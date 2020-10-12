«Люди выходят и выходят». Андрей Колесников — о точках невозврата для Беларуси и Хабаровска

Про Беларусь хотела вас спросить. Пришла новость буквально за десять минут до начала нашего эфира, что Светлану Тихановскую объявили в розыск: «Включена в базу разыскиваемых лиц МВД России». На это обратили внимание журналисты и увидели, что просто в базе: пол ― женский, национальность ― белоруска, имя, фамилия и так далее. Это что за новости такие у нас?

Это элемент нашего политического цирка абсолютно, который, правда, не очень смешной. Здесь коверные клоуны шутят несмешно. Покопавшись в истории Тихановской, очень трудно найти преступление, которое бы она совершила на территории России. Возможно, МВД считает, что мы уже присоединили Беларусь, мы не только союзное государство, но это уже самый западный федеральный округ Российской Федерации, может быть, они что-то знают. А может быть, это тоже подарок в день рождения такой или троллинг. Троллинг Евросоюза.

Как у нас госпожа Захарова себя чувствует повелителем мира, когда она способна оскорблять руководителей государств совершенно безнаказанно, почти без проблем, да, это не проблема, так и МВД чувствует себя мировым игроком абсолютно. Вот мы сейчас Тихановскую в розыск, пока она там встречается с Меркель, с Макроном и бог знает с кем еще, а мы вот так считаем! Может быть, это их инициатива, может быть, это результат какого-нибудь ночного совещания в Кремле с вызовом Колокольцева: «Ты в 15 часов, или во сколько там, в 17 часов, объявляешь Тихановскую в розыск, и мы посмотрим, как они теперь ответят».

Мне хотелось бы понять юридическую сторону дела. Каким образом происходит объявление в розыск? Оно должно происходить вследствие чего-то, не знаю, вследствие заявления родственников о пропаже их родственника. Это явно не тот случай. Вследствие, действительно, подозрения в совершении какого-то деяния на территории этого государства, даже если разыскиваемый находится где-то не там, он объявляется в федеральный розыск, в международный розыск, Интерпол подключается. Я хочу понять юридическую сторону. Это как вообще возможно технически?

Это никак не возможно, потому что здесь нет юридической стороны. У нас юридически оправдывают абсолютно все, совершенно невероятными ссылками бог знает на что, иногда ссылками на то, что нарушено международное право, и так далее, и тому подобное.

Здесь не за что зацепиться, это просто гладкая поверхность, это абсолютный троллинг, да. У нас элиты делятся на два вокально-инструментальных ансамбля. Один называется «Rent Seekers», от слова «получить ренту», а другой называется «Trolling Stones», потому что они все время троллят этот самый Запад, издеваются над ним и очень несмешно шутят. Это какой-то театр абсурда, который доходит до каких-то невероятных степеней, и мы в этом во всем живем, для нас это новая нормальность такая, окей.

Да, но хотелось бы понять, действительно, троллинг, ориентированный… Да, вероятно, на Запад, действительно, каким-то образом.

Это привет Западу. При чем здесь вообще внутренняя аудитория? Она должна этим удовлетвориться как-то, она должна понять, что мы поддерживаем Лукашенко, а не Тихановскую. Мы и так это понимаем, у нас вообще существенная часть населения хотела бы иметь не Путина, а Лукашенко в качестве президента, он гораздо более правильный для многих из наших соотечественников.