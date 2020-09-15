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Политика. Прямая линия Cмотреть полную версию

Как Беларусь и отравление Навального влияют на протестные настроения в России. Объясняет Александр Кынев

15 сентября, 12:31 Анна Немзер
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В программе «Политика. Прямая линия» Анна Немзер обсудила с политологом Александром Кыневым прошедшие региональные выборы. Разбирались, как на их результаты повлияло отравление Алексея Навального и непрекращающиеся уже больше месяца протесты в Беларуси и стоит ли на фоне этих событий ждать роста протестных настроений в стране. 

Какое у вас ощущение вот сейчас, в преддверие этих выборов, когда вы ездите по регионам, смотрите, руками щупаете всю эту ситуацию, какое у вас ощущение, эта ситуация принципиально новая, эта ситуация уже похожая, скажем так, на 2018 год? Это ситуация, которая как-то вот резонирует с какими-то вашими воспоминаниями или вообще абсолютно другой ландшафт и ничего похожего?

Вы что имеете в виду?

Я имею в виду, конечно, протестные настроения, и конечно, какой-то потенциал, не знаю, возможность вторых туров, независимых кандидатов, готовность какой-то политической борьбы, вот какое-то общественное оживление.

Ну смотрите, что касается выборов, которые у нас состоятся через четыре дня, мне кажется, есть как бы три основных интриги, то есть то, что мне, например, интересно как специалисту. Первое, это то, что касается того, как сработает вот это трехдневное голосование. Естественно, оно было введено после недельного голосования на пеньках, которое было в июле перед голосованием по одобрению поправок в Конституцию. На мой взгляд, разница очень большая. Во-первых, в июле все это происходило фактически при полном отсутствии контроля, наблюдателей почти не было, очень маленькое количество их смогло пробиться через общественные палаты, то есть контроля особого не было. Второе, не было кампании, поскольку по сути дела была только агитация «за», кампания «нет» была очень небольшой, фактически сетевой, и де-факто была власть со всеми ее ресурсами и просто такая как бы гражданская активность тех, кто был возмущен тем, что делалось и как делалось. В это смысле выборы 13 сентября проходят все-таки в других совершенно условиях: есть кандидаты, есть списки, есть наблюдатели, избирательные комиссии во многих регионах абсолютно конкурентные, там и позиции представлены, много случайных людей. Поэтому, на мой взгляд, здесь будет история, связанная просто с электоральной географией, то есть, есть регионы, где фальсификации норма, и там они были, есть и будут, просто они будут немножко по-другому организованы за три дня, чем за один. Регионы, где выборы конкурентные и есть независимый электоральный контроль, там и при такой схеме, на мой взгляд, все-таки всё будет в принципе относительно корректно. Главные риски здесь это то, что вот три дня, дополнительное время привести кого-то по приказу, то есть расширяются возможности для мобилизации подконтрольных категорий избирателей, и мы уже видим, сигналы об этом пошли, от начальников, придите, проголосуйте, и второе, это риски вбросов, когда учитывая, что там три дня сложно контролировать, чтобы никто не вбросил бюллетени, вброс за тех, кто не пришел, и соответственно, за них распишутся, и таким образом фальсификация явки. Есть еще риск теоретический подмены самих бюллетеней, но мне кажется, он не такой большой, все-таки технология довольно сложная их поменять, гораздо проще просто вбросить и расписаться за тех, кто не пришел. Вот мне кажется, это главные риски, поэтому для того, чтобы их избежать, надо просто организовать по тем регионам, где есть такая возможность, координацию всех партий кандидатов дежурить, кто в какие часы, в какие дни, с тем, чтобы эту возможность минимизировать, и вести публичную кампанию, что делать, если вы пришли, а вам говорят, что за вас кто-то уже проголосовал, то есть прямо готовить бланки заявлений в полицию, готовить юристов на эти случаи и так далее, делать всё, чтобы этого не было. Мне кажется, это главное. Но все равно, есть интрига, все-таки до какой степени удастся повысить явку за счет вот этих трех дней. Ответа пока никто не знает, это, на мой взгляд, авантюра и эксперимент. Если мы посмотрим электоральную статистику за последние годы, мы увидим, что реальных изменений по явке не было. Я думаю, что все-таки большинство наших слушателей в Москве, Московская городская дума, 2014 год, явка была 21%.

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