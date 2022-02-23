«Россия устала от Путина»: социолог Юдин — о том, как президент пытается использовать свой последний шанс подчинить или уничтожить Украину, и сдаст ли ее Запад

В гостях у Анны Немзер в программе «Политика. Прямая линия» — Григорий Юдин, профессор Шанинки, социолог, философ. Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР в границах областей, что означает, что республики претендуют на большие территории, чем подконтрольны им сейчас. Обсудили ультиматум Путина Киеву, который можно вольно пересказать так: либо вы признаете Крым и территории ДНР и ЛНР, либо пеняйте на себя. «Для Путина есть два варианта — либо Украина протекторат России, либо ее не существует», — объясняет Юдин, отталкиваясь от статьи президента о «Об историческом единстве русских и украинцев». Начнет ли Москва большую войну, сдаст ли Запад Украину, почему Россия устала от Путина и неизбежно предъявит ему счет?