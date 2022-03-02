Роскомнадзор заблокировал сайты Дождя и «Эха Москвы»
«Два года в бункере могли сказаться»: политолог Виктория Полторацкая об изоляции Путина, ядерной опасности, разброде в элитах и угрозе мобилизации
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
В новом выпуске программы «Политика. Прямая линия» политолог, преподаватель Свободного университета Виктория Полторацкая рассказала, можно ли политологически объяснить военную операцию в Украине, какова вероятность того, что во властных кругах есть ее противники, способные изменить ситуацию, и как российское общество может отреагировать на мобилизацию.
Чтобы посмотреть полную версию, выберите вариант подписки
Вы уже подписчик? Войти
Другие выпуски
Популярное у подписчиков Дождя за неделю