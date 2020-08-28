Бритва Оккама в деле Алексея Навального. Константин Гаазе — о версиях случившегося с политиком

Начнем мы с того, что случилось с Алексеем Навальным, и на самом деле у меня, видимо, сейчас будет такой методологический вопрос к вам, он же личный вопрос, потому что мы имеем какое-то немыслимое количество неизвестных переменных, просто зашкаливающее, в области медицины, с абсолютным непониманием что произошло, с комментариями врачей, отчасти противоречащими друг другу, отчасти вроде бы не вступающими в противоречие. Мы имеем, например, вот недавнюю новость, которую сейчас вот буквально проверяют мои коллеги, эта новость состоит в том, что в тот момент, когда пилот запросил экстренную посадку в аэропорту Омска, там было два сообщения, буквально вот через, сразу после того, как была запрошена экстренная посадка, в ту же минуту, и через пять минут были два сообщения о заложенных бомбах, естественно, ложные сообщения, но тем не менее, пришлось какие-то производить действия. Мы так до сих пор и не понимаем, знали ли на борту, знал ли пилот на борту об этом предупреждении, он все равно посадил самолет, слава богу, тем не менее, вот есть еще такая переменная. Все это напоминает, действительно, какой-то отчасти дурной сон, отчасти детектив, разобраться в этом совершенно невозможно. И есть очень понятный заход, который, конечно, подогревается со стороны Кремля, потому что у Кремля есть свойство, как что-то случится, сразу говорить: «Это не мы, это нам невыгодно», как бы подразумевая, что если бы было выгодно, то может быть и мы. И в этой ситуации очень нетрудно начать думать в сторону qui bono [кому выгодно - прим. Дождь], что абсолютно бессмысленно. И вопрос мой для начала к вам такой: как об этом сейчас думать? Каким образом про это сейчас думать?

Во-первых, есть очень простое правило, оно называется «бритва Оккама». Смотрите, совпадение того, что говорят врачи Charite и того, что говорит пресс-секретарь президента, заключается в том, что да, все признают, что клиническая картина это отравление. Дальше есть очень хитрая топонимистическая ловушка, которая нам предлагается Кремлем, когда они говорят, ребятки, вещества нет, а это значит, что могло случиться от всего чего угодно. А если мы на этом перекрестке поворачиваем в сторону «а это могло случиться от всего чего угодно», то там нас ждут уже очень интересные новые топонимы, самогон из Кафтанчиково этот прекрасный такой, рафаэлка, вот такие вот бренды новой России.