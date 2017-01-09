Как акция «В метро без штанов» прошла везде, кроме России.

В десятках городов мира прошла акция «В метро без штанов». В Москве также собирались провести флешмоб,Несколько молодых людей планировали проехать без штанов несколько станций, сев на поезд на станции «Цветной бульвар». Но 8 января организатора акции задержали , акцию пришлось перенести.

Впервые в России акцию провели в 2016 году. Тогда нескольким людям все же удалось проехать в нижнем белье несколько станци по Замоскворецкой линии метро. Позже полиция пригрозила участникам арестом на 15 суток по статье «Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Флешмоб придумали в 2001 году в Нью-Йорке. Арт-группа Improv Everywhere, которая организует по всему миру не только «В метро без штанов», но и десятки других акций, розыгрышей и флешмобов. Ежегодно в метро в нижнем белье едут сотни людей в 60 городах США, а также в Великобритании, Германии и других странах мира.

На превью: Maurizio Gambarini / Associated Press