Либерализм Путина, банда идеологических фриков, и как звезды девяностых спасут Россию.Станислав Белковский о миротворчестве, глашатаях крамольных мыслей и «Пятой империи»
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Сегодня в «Паноптикуме» только главный специалист Дождя Станислав Белковский. Обсуждаем приговор за попытку присоединиться к запрещенному в России «Исламскому государству» Варваре Карауловой, миротворческий опыт и либерализм Владимира Путина, 110-летие Леонида Брежнева, войну с «Боярышником», почему звезды стремятся в Россию и другие острые темы недели.
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