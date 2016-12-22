Либерализм Путина, банда идеологических фриков, и как звезды девяностых спасут Россию.

Сегодня в «Паноптикуме» только главный специалист Дождя Станислав Белковский. Обсуждаем приговор за попытку присоединиться к запрещенному в России «Исламскому государству» Варваре Карауловой, миротворческий опыт и либерализм Владимира Путина, 110-летие Леонида Брежнева, войну с «Боярышником», почему звезды стремятся в Россию и другие острые темы недели.