Зачем Украина запретила Дождь, как проститутки помогут Трампу и за что благодарить Кадырова.

Станислав Белковский и Александр Невзоров снова вместе — в первом выпуске «Паноптикума» в 2017 году обсуждаются скандал вокруг доклада о Дональде Трампе, опубликованного Buzzfeed, заявления Кадырова о Сталине, декриминализация побоев и другие новости наступившего года.