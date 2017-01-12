Зачем Украина запретила Дождь, как проститутки помогут Трампу и за что благодарить Кадырова.Белковский и Невзоров останавливают наступление мракобесия
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Станислав Белковский и Александр Невзоров снова вместе — в первом выпуске «Паноптикума» в 2017 году обсуждаются скандал вокруг доклада о Дональде Трампе, опубликованного Buzzfeed, заявления Кадырова о Сталине, декриминализация побоев и другие новости наступившего года.
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