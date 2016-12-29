Старец Путин в «Сколково», плагиат в Библии, и задрал ли Распутин главную юбку империи.Александр Невзоров о главных новогодних секретах двух тысячелетий
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Александр Невзоров не дождался Станислава Белковского и сам рассказал все секреты зрителям Дождя. Как на самом деле появилось христианство, чего не понимают в окружении Ходорковского, и почему декабристы были дилетантами, упустившими шанс на революцию. Об этом — в новом выпуске «Паноптикума».
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