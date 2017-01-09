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Екатерина Шульман: «2017 год будет определять общественный запрос на справедливость».

Политолог о том, чего ждать от власти в предвыборный год
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20:34, 9 января
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Ведущие:
Дмитрий Казнин
Теги:
Владимир Путин, Вячеслав Володин
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Возможное пробуждение Госдумы, допуск до выборов Алексея Навального, новые антикоррупционные дела и другие главные политические интриги наступившего года. Политолог Екатерина Шульман рассказала Дмитрию Казнину о том, за какими событиями нужно следить в 2017.

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