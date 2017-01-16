Москва для немосквичей: действительно ли столица России стала самым безопасным городом мира для туристов.

Глава российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил на Гайдаровском форуме, что Москва — один из самых безопасных городов мира для иностранных туристов. Из всех преступлений, совершенных в столице за год, всего 20-30 совершаются в отношении иностранных туристов.

Дмитрий Казнин поговорил с экспертами, иностранцами и зрителями Дождя о том, действительно ли это так, и могут ли жители города и туристы в Москве чувствовать себя в безопасности.