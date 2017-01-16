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Москва для немосквичей: действительно ли столица России стала самым безопасным городом мира для туристов.

Обсуждаем с экспертами, иностранцами и зрителями Дождя
ONLINE
20:01, 16 января
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Ведущие:
Дмитрий Казнин
Теги:
Москва
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Глава российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил на Гайдаровском форуме, что Москва — один из самых безопасных городов мира для иностранных туристов. Из всех преступлений, совершенных в столице за год, всего 20-30 совершаются в отношении иностранных туристов.

Дмитрий Казнин поговорил с экспертами, иностранцами и зрителями Дождя о том, действительно ли это так, и могут ли жители города и туристы в Москве чувствовать себя в безопасности.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

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