Москва для немосквичей: действительно ли столица России стала самым безопасным городом мира для туристов.Обсуждаем с экспертами, иностранцами и зрителями Дождя
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Глава российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил на Гайдаровском форуме, что Москва — один из самых безопасных городов мира для иностранных туристов. Из всех преступлений, совершенных в столице за год, всего 20-30 совершаются в отношении иностранных туристов.
Дмитрий Казнин поговорил с экспертами, иностранцами и зрителями Дождя о том, действительно ли это так, и могут ли жители города и туристы в Москве чувствовать себя в безопасности.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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