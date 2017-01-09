Проснется ли Дума, пустят ли Навального на выборы и обвалит ли Трамп цены на нефть.

Дмитрий Казнин обсудил со зрителями Дождя и ведущими экономистами и политологами, чего ждать от 2017 года. Прогнозы относительно действий власти перед президентскими выборами, политики Трампа и ее влиянии на Россию, разделении Сирии на зоны влияния — в новом выпуске «Онлайна».