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Проснется ли Дума, пустят ли Навального на выборы и обвалит ли Трамп цены на нефть.

Екатерина Шульман, Дмитрий Орешкин, Евгений Гонтмахер и зрители Дождя делают прогнозы на 2017 год
ONLINE
20:30, 9 января
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Ведущие:
Дмитрий Казнин
Теги:
Владимир Путин, Вячеслав Володин, Дональд Трамп
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Дмитрий Казнин обсудил со зрителями Дождя и ведущими экономистами и политологами, чего ждать от 2017 года. Прогнозы относительно действий власти перед президентскими выборами, политики Трампа и ее влиянии на Россию, разделении Сирии на зоны влияния — в новом выпуске «Онлайна».

Фото на превью: Владимир Федоренко / РИА Новости

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