Проснется ли Дума, пустят ли Навального на выборы и обвалит ли Трамп цены на нефть.Екатерина Шульман, Дмитрий Орешкин, Евгений Гонтмахер и зрители Дождя делают прогнозы на 2017 год
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Дмитрий Казнин обсудил со зрителями Дождя и ведущими экономистами и политологами, чего ждать от 2017 года. Прогнозы относительно действий власти перед президентскими выборами, политики Трампа и ее влиянии на Россию, разделении Сирии на зоны влияния — в новом выпуске «Онлайна».
Фото на превью: Владимир Федоренко / РИА Новости
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