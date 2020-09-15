«Вышел из комы прямо в инстаграм». Реакция твиттера на первый пост Навального

Алексей Навальный опубликовал в инстаграме свой первый пост после отравления, набравший больше миллиона лайков. Политик провел в коме 18 дней. Собрали реакцию соцсетей на его возвращение — смешную, ироничную и почти всегда трогательную.

- скажи мне три главных слова

- привет это Навальный — майя unit-01 + арт-объект (@mayya_gv) September 15, 2020

Навальный — моя ролевая модель



Вышел из комы прямо в инстаграм — Katerina Cho Kavo (@HyskaKate) September 15, 2020

13:10

Ростов-на-Дону

кофейня с летней площадкой в центре города



мужчина с барышней заказали игристое, стукнулись бокалами и мужчина добавил: «за Навального»



до слёз..💔 — Юлия Ляшева (@lyasheva) September 15, 2020

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор: «Привет, это Навальный» — Kirill (@ch1sKay) September 15, 2020

Навальный показывает мастер-класс в Инстаграме: Как сделать классную фотку, чтобы за несколько часов собрать миллион лайков pic.twitter.com/a5zkjkF5Bb — Maxim Mironov (@mironov_fm) September 15, 2020

А есть же такое в фильмах часто, что главгерой вот уже почти умирает. И ты сидишь переживаешь, а он вдруг открывает глаза и говорит: Привет, это Навальный! — шило в стенку (@michaelnacke) September 15, 2020

Девочка: радуется, что мальчик позвал на свидание



Женщина: радуется, что Навальный очнулся — Мусорская трава (@pizda_poflotski) September 15, 2020

какой навальный красивый стал — 100% лёха свотин (@dushirip) September 15, 2020

Навальный вернулся с того света. Он заслужил быть президентом России — hate_machine (@_dunkel_heit) September 15, 2020

начиная с сегодняшнего дня можно официально говорить

- навальный воскрес

- воистину воскрес — у пøрøга ван гøга бьёт лица за квирсоо (@mouwwie) September 15, 2020

ОАОААОАООАОАОАОА

Сегодня я дождалась эти три слова...



"привет, это навальный"



Радости нет предела 🎉🎉🎉#Навальный — нестабильная структура (@metabyter) September 15, 2020

Лёха, возвращайся в твитор, чо так долго, задолбал! https://t.co/Q7XadnMKRz — лоличка с котиками (@Loly_girl) September 15, 2020

Сегодня моему покойному дедушке Анвару исполнилось бы 83 года) Вот и сюрприз дедуля на твой день рождения! Леха наш воскрес! — Cyla Nelsen (@Cyla_Nelsen) September 15, 2020

ЛЕХА БЕССМЕРТНЫЙ 🔥🔥🔥 ТАК ДЕРЖАТЬ ЛОГАН 🔥👍😏 — Dennis (@DennisPimanov) September 15, 2020

Леха, спасибо, что живой! — Дуник (@AndrewDunik) September 15, 2020

Я не переставая плачу, с тех пор, как увидела этот пост 😭😭😭 — leJINdary | ❗НАВАЛЬНЫЙ ЖИВИ (@_JinHit_labels_) September 15, 2020

«Привет,это Навальный»

Я раньше:

Я сейчас: 😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️ — 🔗чени (@lncnhee) September 15, 2020

Настроение лайкать все посты с "Привет, это Навальный" — горячая мышь (@tay_tayren) September 15, 2020

Здоровья и сил будущему Президенту России Алексею Навальному и его Прекрасной семье!!!🤲🙏🙏 🙂🙂 pic.twitter.com/7EHoECvesd — ❌Julia❌ (@Flavewajey) September 15, 2020

я ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ как обычно pic.twitter.com/hG9K5r9mnT — David Homak (@aalien) September 15, 2020

Собираюсь после больничного зайти в класс с фразой "привет, это Навальный", но одноклассники не обрадуются мне, как Навальному — буузный сок / улапучакино (@NotkaG) September 15, 2020

И Соловьев прав! Путин не простит Навальному своего позора, он не простит ему, что тот выжил! — Lyuda Prishepa (@druhkmox) September 15, 2020

Спасибо, что помогаете Алексею Навальному. Россия будет свободной!!! — t1coon (@t1coonelite) September 15, 2020