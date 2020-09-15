«Вышел из комы прямо в инстаграм». Реакция твиттера на первый пост Навального
Алексей Навальный опубликовал в инстаграме свой первый пост после отравления, набравший больше миллиона лайков. Политик провел в коме 18 дней. Собрали реакцию соцсетей на его возвращение — смешную, ироничную и почти всегда трогательную.
- скажи мне три главных слова— майя unit-01 + арт-объект (@mayya_gv) September 15, 2020
- привет это Навальный
Навальный — моя ролевая модель— Katerina Cho Kavo (@HyskaKate) September 15, 2020
Вышел из комы прямо в инстаграм
13:10— Юлия Ляшева (@lyasheva) September 15, 2020
Ростов-на-Дону
кофейня с летней площадкой в центре города
мужчина с барышней заказали игристое, стукнулись бокалами и мужчина добавил: «за Навального»
до слёз..💔
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор: «Привет, это Навальный»— Kirill (@ch1sKay) September 15, 2020
Навальный показывает мастер-класс в Инстаграме: Как сделать классную фотку, чтобы за несколько часов собрать миллион лайков pic.twitter.com/a5zkjkF5Bb— Maxim Mironov (@mironov_fm) September 15, 2020
А есть же такое в фильмах часто, что главгерой вот уже почти умирает. И ты сидишь переживаешь, а он вдруг открывает глаза и говорит: Привет, это Навальный!— шило в стенку (@michaelnacke) September 15, 2020
Девочка: радуется, что мальчик позвал на свидание— Мусорская трава (@pizda_poflotski) September 15, 2020
Женщина: радуется, что Навальный очнулся
какой навальный красивый стал— 100% лёха свотин (@dushirip) September 15, 2020
Навальный вернулся с того света. Он заслужил быть президентом России— hate_machine (@_dunkel_heit) September 15, 2020
начиная с сегодняшнего дня можно официально говорить— у пøрøга ван гøга бьёт лица за квирсоо (@mouwwie) September 15, 2020
- навальный воскрес
- воистину воскрес
ОАОААОАООАОАОАОА— нестабильная структура (@metabyter) September 15, 2020
Сегодня я дождалась эти три слова...
"привет, это навальный"
Радости нет предела 🎉🎉🎉#Навальный
Лёха, возвращайся в твитор, чо так долго, задолбал! https://t.co/Q7XadnMKRz— лоличка с котиками (@Loly_girl) September 15, 2020
Сегодня моему покойному дедушке Анвару исполнилось бы 83 года) Вот и сюрприз дедуля на твой день рождения! Леха наш воскрес!— Cyla Nelsen (@Cyla_Nelsen) September 15, 2020
ЛЕХА БЕССМЕРТНЫЙ 🔥🔥🔥 ТАК ДЕРЖАТЬ ЛОГАН 🔥👍😏— Dennis (@DennisPimanov) September 15, 2020
Леха, спасибо, что живой!— Дуник (@AndrewDunik) September 15, 2020
Я не переставая плачу, с тех пор, как увидела этот пост 😭😭😭— leJINdary | ❗НАВАЛЬНЫЙ ЖИВИ (@_JinHit_labels_) September 15, 2020
«Привет,это Навальный»— 🔗чени (@lncnhee) September 15, 2020
Я раньше:
Я сейчас: 😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️
Настроение лайкать все посты с "Привет, это Навальный"— горячая мышь (@tay_tayren) September 15, 2020
Здоровья и сил будущему Президенту России Алексею Навальному и его Прекрасной семье!!!🤲🙏🙏 🙂🙂 pic.twitter.com/7EHoECvesd— ❌Julia❌ (@Flavewajey) September 15, 2020
я ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ как обычно pic.twitter.com/hG9K5r9mnT— David Homak (@aalien) September 15, 2020
Собираюсь после больничного зайти в класс с фразой "привет, это Навальный", но одноклассники не обрадуются мне, как Навальному— буузный сок / улапучакино (@NotkaG) September 15, 2020
И Соловьев прав! Путин не простит Навальному своего позора, он не простит ему, что тот выжил!— Lyuda Prishepa (@druhkmox) September 15, 2020
Спасибо, что помогаете Алексею Навальному. Россия будет свободной!!!— t1coon (@t1coonelite) September 15, 2020
Под утро снилось, что звоню Навальному и такая: "Лёха, ты меня послушай, надо так сделать обязательно, типа мерцающий экран, появляется твоё улыбающееся лицо и подпись MISS ME, типа, Лёха, это ж такой шанс!!"— фрёкен (@tutanxomon) September 15, 2020
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