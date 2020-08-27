Вторая вакцина в сентябре, операция спецслужб Украины и США с россиянами. Главное из интервью Путина

Президент России Владимир Путин дал интервью ведущему Сергею Брилеву, его показали на «России 24». Путин ответил на вопросы о своем отношении к протестам в Беларуси, задержании 33 россиян в Минске, а также объвил о скором появлении еще одной российской вакцины от COVID-19. Собрали главное из 20-минутного интервью. Расшифровка интервью опубликована на сайте Кремля.

Фото: kremlin.ru

О российской вакцине

Президент сообщил, что сентябре в России появится вторая вакцина от коронавирусной инфекции.

На вопрос о безопасности вакцины Путин ответил, что она прошла доклинические и клинические испытания на животных и на добровольцах. «И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, дочь моя чувствует себя хорошо», — сказал он.

Президент рассказал, что его дочь самостоятельно решила участвовать в испытании вакцины в качестве добровольца, чтобы «нормально работать» и «чувствовать себя защищенной». «Она сказала, что приняла такое решение как доброволец и с учетом ее профессии», — отметил Путин.

Об экономическом кризисе

По словам Путина, в 2020 году спад российской экономики составит примерно 5-6%. При этом пик проблем в экономике России уже пройден.

Он добавил, что некоторые предприятия не попали, допустим, в перечень тех, что получают поддержку от государства, но реально пострадали, однако «в целом» поддержка малого бизнеса и отдельных крупных отраслей» была выполнена и имела «свою отдачу».

«Вот все это вместе говорит о том, что мы, во-первых, считаем, что пик проблем у нас пройден и, я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. В общем, здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира», — заявил Путин. Он добавил, что восстановление экономики произойдет в следующем году.

О протестах в Беларуси

По мнению Путина, Россия ведет себя «гораздо сдержаннее и нейтрально» по отношению к событиям в Беларуси, «чем многие другие страны» — Европа и США.

Он добавил, что России небезразлично, что происходит в Беларуси, так как «это близкая, может быть, самая близкая нам страна и этнически, и в языковом плане, и в культурном, духовном». «Но это, прежде всего, дело белорусского народа. И мы исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход», — сказал президент.

Путин также рассказал о договоренности с Александром Лукашенко по использованию российского резерва сотрудников правоохранительных органов: «Он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее».

Президент считает, что белорусские силовики «ведут себя достаточно сдержанно» при разгоне протестных акций. «Дело не в том, что происходит в Белоруссии, а в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое, на них [на народ] хотят влиять», — сказал президент.

При этом он отметил, что «если люди вышли на улицы», то «все должны с этим считаться, слышать это, реагировать». Путин также упомянул готовящуюся реформу Конституции Беларуси, отметив, что за рамки действующего закона «нельзя выходить».

О задержании 33 россиян в Минске

«Сейчас очевидно, что это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставив перед ними совершенно легальные цели. Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной компании», — сказал Путин.

По его словам, задержание 33 россиян — это «операция украинских спецслужб совместно с американскими». «Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные они даже не скрывают этого», — добавил он.