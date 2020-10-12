Земельные участки жены и недвижимость на полмиллиарда. «Важные истории» проверили имущество губернаторов от Кремля

Издание «Важные истории» обнаружило недвижимость и операции сомнительного происхождения у трех губернаторов от власти, победивших на выборах 13 сентября. Речь идет о губернаторах Коми, Ленинградской и Ростовской областей.

70 миллионов и квартира от Росатома

Владимир Уйба, набравший на выборах в республике Коми 73,18% голосов, в течение нескольких лет не декларировал как минимум десять объектов недвижимости в Московской и Калужской областях, оформленные на его супругу Галину Казакову, говорится в расследовании. Общая стоимость недвижимости составляет почти 70 миллионов рублей, а общая площадь — почти 75 тысяч кв. метров. Среди незадекларированных объектов — семь земельных участков, жилой дом, хозяйственное строение и газопровод.

Уйба — бывший руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и экс-заместитель министра здравоохранения. Его выдвижение поддержало региональное отделение партии «Единая Россия». До выборов он занимал пост врио главы Коми.

Замгендиректора российского «Трансперенси Интернешнл» Илья Шуманов объяснил, что Уйба смог избежать ответственности за недекларирование имущества благодаря «дыре в законе», которая позволяет указывать новые сведения в декларации при переходе на новую должность. Шуманова отметил, что антикоррупционные подразделения Минздрава проигнорировали предоставление Уйбой неверных сведений об имуществе.

В ФМБА сказали изданию, что проверять эти сведения должно было антикоррупционное подразделение правительства. Там не смогли оперативно дать комментарий. В администрации главы Коми отказались отвечать вопросы, сославшись на то, что информация о недвижимости Уйбы не связана с государственной деятельностью.

В 2007 году сын Уйбы Станислав — 20-летний студент МГИМО — приватизировал квартиру на проспекте 60-летия Октября в Москве, принадлежащую подведомственному предприятию Росатома. Сейчас стоимость квартиры площадью 74 кв. метра оценивается примерно в 15 миллионов рублей.

Через десять дней после получения квартиры Станислав подарил ее матери, Ирине Уйбе. Спустя четыре года она продала недвижимость.

Во время работы в ФМБА Уйба отвечал за охрану здоровья работников предприятий, в том числе и Росатома. Однако ведомственные квартиры могут передаваться в пользование только непосредственным работникам компании и членам их семей. Кроме того, приватизировать служебное жилье нельзя, рассказали в «Трансперенси Интернешнл».

Недвижимость на полмиллиарда

Старшая дочь губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Юлия Ришар владеет несколькими земельными участками и нежилыми помещениями в центре Санкт-Петербурга общей стоимостью около полумиллиарда рублей, пишут «Важные истории». Все помещения расположены в исторических зданиях Петербурга и сдаются в аренду дорогим ресторанам.

На выборах губернатора Дрозденко получил 83,61% голосов. Ранее штаб Навального в Санкт-Петербурге выяснил, что его дочери принадлежит квартира и ресторан в Ницце стоимостью около 170 миллионов рублей.

Кроме того, Ришар принадлежат в Петербурге два земельных участка общей стоимостью около 355 миллионов рублей и площадью 45,6 тысячи кв. метров. До 2019 года она также владела земельными участками общей площадью 88 тысяч кв. метров в Ленинградской области. Их стоимость не указывается.

Источники «Важных историй» рассказали, что в 2019 году Юлия Ришар работала в Управляющей компании «Мурино», подконтрольной миллиардеру Андрею Березину. Компания инвестировала в строительство развязки с КАД в городе Мурино Ленинградской области и получает госконтракты от местных властей на снабжение водой детские сады и школы в Ленинградской области.

Супруга губернатора Ирина Дрозденко, доходы которой превышают доходы мужа, возглавляет государственное образовательное учреждение «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» для людей с особенностями здоровья. Во время выборов губернатора Ленинградской области «Мультицентр» стал единственным участником торгов на поставку печатной продукции для проведения голосования.

Госконтракты для близких

«Важные новости» также выяснили, что самые крупные госконтакты в Ростовской области достаются семье бизнесмена Евгения Узденова, приближенной к губернатору Василию Голубеву (получил 65,6% голосов на выборах в сентябре).

Всего его компания получила госконтракты на сотни миллионов рублей и не выполнила часть своих обязательств. «При этом претензии и требования выплатить неустойку за нарушение сроков строительства к недобросовестному исполнителю у заказчиков появлялись тогда, когда Узденов уже покидал компанию», — отмечается в расследовании.

Узденова и Голубева связывают хорошие отношения — они вместе занимаются сохранением популяции сайгаков и диких гусей, награждают футболистов и летают на одном вертолете, утверждается в материале. В «Трансперенси интернешнл» рассказали, что за вертолет не платят ни администрация Ростовской области, ни сам Голубев, что можно расценивать как взятку от третьего лица или незаконное получение подарка.

Кроме того, до сентября 2020 года сыновья Узденова и Голубева имели общий бизнес — они владели компанией, специализирующейся на аренде и управлении недвижимостью.