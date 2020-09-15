Новые Apple Watch и iPad. Главное из презентации Apple

Apple провела ежегодную сентябрьскую презентацию новинок и представила новые Apple Watch Series 6 и новые iPad. Впервые за 13 лет Apple не представила новые айфоны.

Apple Watch Series 6

Скриншот: Apple

Новое поколение умных часов — с возможностью измерения уровня кислорода в крови. Впервые они будут доступны в красном и синем цветах. Apple также представила новый резиновый ремешок, который не нужно застегивать. Цена часов — 36990 рублей.

Также на презентации представили Apple Watch SE — более бюджетную версию умных часов за 24990 рублей.

Продажи начнутся 18 сентября. В комплекте не будет зарядного устройства, его нужно будет покупать отдельно.

iPad

Apple представила восьмое поколение планшета iPad и новую версию — iPad Air. Он будет доступен в пяти цветах и оснащен дисплеем Liquid Retina 10,9 дюйма и новым процессором A14, которого нет в других устройствах Apple. У iPad Air не будет Face ID, вместо него — Touch ID на боковой кнопке.

Цена — от 55 тысяч рублей.

Скриншот: Apple

Apple One

У Apple появится Apple One — единая подписка на все сервисы: iCloud, Apple TV+, Apple Music, Arcade, News+ и Fitness+. Она будет стоить от 15 долларов в месяц на человека или от 20 долларов по семейной подписке. В России будет доступна только ее базовая версия — Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 гигабайт в iCloud за 365 рублей в месяц. Семейная подписка за 525 рублей дает то же самое, но с 200 гигабайтами iCloud.

С 16 сентября будет доступна новая версия операционной системы устройств Apple — iOS 14. Одна из главных новинок в нем — возможность создавать виджеты на главном экране. Все детали новой версии iOS Apple показывала в июне, читайте о них здесь.

Впервые с 2012 года на сентябрьской презентации Apple не представила новые айфоны. Ожидается, что их покажут в октябре.