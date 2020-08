Музыкальные релизы недели: Pompeya, СБПЧ, FKA twigs и Calvin Harris с The Weeknd

Burna Boy выпустил клип на песню, записанную совместно с фронтменом Coldplay, FKA twigs опубликовали клип, который для нее снял режиссер This is America, главные поп-звезды Calvin Harris и The Weeknd наконец-то спели вместе, а Walking On Cars попрощались с фанатами трогательным EP. Дождь собрал главные музыкальные новинки этой недели.

Pompeya — Bingo

Без каких-либо синглов, промо и рекламы российская группа Pompeya выпустила пятый студийный альбом.

clipping. — Say the Name

Хип-хоп-экспериментаторы clipping. опубликовали полный отсылок к «Кэндимену» сингл и анонсировали новый альбом Visions of Bodies Being Burned. Он станет сиквелом прошлого релиза There Existed An Addiction To Blood и выйдет 23 октября.

Burna Boy — Monsters You Made

Новый клип от нигерийского афрофьюжн-музыканта Burna Boy к песне Monsters You Made, записанной совместно с фронтменом Coldplay Крисом Мартином. Начинается он со слов Эбикабовея Виктора-Бена, бывшего командира «Движения за освобождение дельты Нигера», который говорит, что регион Нигерии все еще находится в кризисе. И дальнейшие кадры частично это демонстрируют — видео было снято в нигерийском Лагосе. Также режиссерами был использован отрывок из интервью ганской поэтессы Амы Аты Айду.

Nothing But Thieves — Unperson

Британцы Nothing But Thieves выпускают еще один сингл — третий с грядущего альбома Moral Panic, выход которого намечен на октябрь. Его продюсером стал Майк Кросси, который работал с The 1975, Arctic Monkeys и Wolf Alice.

Girl in red — Rue

Мари Ульвен Рингхайм, известная под псевдонимом Girl in Red, поделилась первым синглом со своего грядущего дебютного альбома. Исполнительница обещает, что работа будет намного серьезнее ее прошлых релизов, что в целом заметно по этому треку.

Walking On Cars — Clouds

Новый EP от ирландцев Walking On Cars, но хорошие новости от них на этом заканчиваются — музыканты решили прекратить совместную деятельность, поэтому релиз стал своеобразным прощальным подарком. Теперь они займутся своими сольными проектами.

Lucas Bird — Meridian

Украинская инди-группа Lucas Bird записала кавер на трек другого коллектива из Украины — TBPOFT. Вместе с композицией был выпущен клип, пародирующий ретро-видео 70-х годов.

Disclosure — ENERGY

Братья Лоуренсы выпустили долгожданный третий студийный альбом — первый за последние пять лет. Для электронных проектов время для релизов не совсем удачное — ночные клубы, если и открываются, то явно не набирают столько публики, как раньше, а про фестивали и вообще речи не может идти. Однако Disclosure не стоило тянуть с выпуском альбома, учитывая относительный провал прошлого. Музыканты провели работу над ошибками, поэтому в этот раз меньше звездных имен, а в некоторых текстах можно найти более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд.

Calvin Harris — Over Now ft. The Weeknd

28 августа Calvin Harris и The Weeknd представили совместный трек, который стал для них первой коллаборацией.

Run The Jewels — Out Of Sight ft. 2 Chainz

Run The Jewels и 2 Chainz сделали клип на их совместный трек Out Of Sight, вышедший на альбоме RTJ 4 в начале этого лета. Режиссером видео стал Ниниан Дофф, который в начале этого года был номинирован на «Грэмми» за клип для The Chemical Brothers.

Самое Большое Простое Число — Все равно

СБПЧ 27 августа выпустили свой десятый альбом, при работе над которым они отправились в путешествие по ЮАР (в релиз вошли даже совместные треки с южноафриканским исполнителем Sandy B).

The Neighbourhood — Pretty Boy

The Neighbourhood опубликовали еще один сингл, который сопроводили новым клипом. В видео фронтмен Джесси Разерфорд предстал в образе уличного музыканта. Трек войдет в новый альбом коллектива, релиз которого запланирован на 25 сентября.

Ólafur Arnalds — We Contain Multitudes (from home)

Олафур Арналдс готовит для нас новый альбом, который станет самым личным для него самого. Большую часть он успел сделать до начала карантина, поэтому речь не о новомодной рефлексии на самоизоляции. Он уже представил первый сингл — We Contain Multitudes (from home), а также назвал дату выхода пластинки. Релиз запланирован на 6 ноября.

Tricky — I'm in the Doorway

Tricky 25 августа поделился еще одним синглом с грядущей пластинки, которая выйдет уже 4 сентября. Вместе с ним песню исполняет датская певица Oh Land.

Cold War Kids – New Age Norms 2

Американские инди-рокеры Cold War Kids опубликовали вторую часть своей пластинки New Age Norms (первая вышла в ноябре прошлого года). Всего нас ждет три альбома в рамках этого проекта. В New Age Norms 2 вошло восемь песен.

FKA twigs — sad day

FKA twigs представили клип на трек sad day со своего второго альбома. Режиссер этого видео — Хиро Мураи, снявший знаменитый клип This Is America для Дональда Гловера.

P.S. обратите внимание также на новый альбом Ulver, сингл Faithless и совместную работу Travis с Сюзанной Хоффс.