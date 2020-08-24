Лукашенко вышел из вертолета с автоматом и стал мемом. Собрали лучшие шутки
23 августа президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел к Дворцу независимости в Минске — он вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом. Это тут же стало поводом для шуток в соцсетях — собрали лучшие.
Лукашенко с автоматом когда это не было мейнстримом pic.twitter.com/QsKzMws6rB— E.L.🇪🇸🇺🇦🇷🇺 (@El_espanola) August 24, 2020
Александр Григорьевич Лукашенко на оппозиционном митинге pic.twitter.com/AlAsaymtjL— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) August 23, 2020
Мы с 1994 года вместе. Но за все то, что сейчас происходит, отвечать я не собираюсь, конечно pic.twitter.com/NLTtUtPidm— Artemie Mindrin (@Artemie_M) August 23, 2020
Вот бы им сделать фит с моргенштерном... https://t.co/O2l4R1NpdA— Валя (@valya_de) August 23, 2020
August 24, 2020
— Саша, к сдаче готов?— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) August 23, 2020
— У меня автомат!
- Весь Минск заполнен избирателями, вышедшими на мою поддержку.— СпинозаВР (@Spinosaurus_21) August 23, 2020
Заявил Лукашенко, взяв на всякий случай автомат и бронежилет.
August 23, 2020
Московские политтехнологи: ... а потом вы выходите из вертолёта с Калашниковым в руках.— La Russie parle (@Russia_calls) August 23, 2020
Лукашенко: А это точно сработает?
Московские политтехнологи: Точно. Так делал Че Гевара. pic.twitter.com/uum4nOQelS
Что смотрят в воскресенье вечером:— La Russie parle (@Russia_calls) August 23, 2020
Мальчик / Мужчина pic.twitter.com/WzTwQRy24A
Ситуация с Лукашенко напоминает мне Far Cry 6 #Беларусь #Minsk pic.twitter.com/54ZB4LV0gA— Timur Izmaylov (@izmylv) August 10, 2020