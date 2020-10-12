Черные дыры, «генетические ножницы» и аукционы. За что присудили Нобелевскую премию в этом году

Нобелевский комитет в Стокгольме объявил всех лауреатов самой престижной премии в мире. В этом году размер премии составил 1,12 миллиона долларов. Церемония вручения пройдет 10 декабря в онлайн-формате. Рассказываем, за что присудили Нобелевскую премию в этом году.

Физика

Нобелевскую премию по физике второй год подряд присудили за открытия в астрофизике. Ее получили Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензел и Андреа Гез. Роджер Пенроуз изобрел «гениальные математические методы для исследования общей теории относительности Альберта Эйнштейна». Он показал, что теория предсказывает образование черных дыр. Генцель и Гез обнаружили, что в центре нашей галактики находится невидимый и чрезвычайно тяжелый объект, который управляет орбитами звезд — вероятнее всего, это сверхмассивная черная дыра.

Химия

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье за развитие метода редактирования генома. Они открыли такой инструмент генной технологии как «генетические ножницы» CRISPR/Cas9. Они позволяют относительно быстро и с чрезвычайно высокой точностью изменять ДНК растений, животных и микроорганизмов. Исследователи считают, что в будущем эта технология поможет в лечении наследственных болезней и рака. Это первый случай в истории Нобелевской премии по химии, когда ее получили сразу две женщины.

Медицина

Нобелевскую премию по медицине получили американцы Харви Олтер и Чарльз Райс и англичанин Майкл Хаутон «за открытие возбудителя гепатита С». Олтер впервые описал новый вид гепатита в 1989 году. Хаутон после этого выпустил статьи о выявлении антител к вирусу, а в 2013 году вместе с коллегами представил вакцину против вирусов гепатита. Райс представил окончательные доказательства того, что открытый Олтером вирус вызывает гепатит.

Литература

Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк за «ясный поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным». Первый сборник стихов она опубликовала в 1968 году. В разные годы Глюк становилась лауреатом Пулитцеровской и Боллингенской премий, а также премии Американской академии поэтов и Национальной книжной премии общества критиков. В своих стихах она не затрагивает острых социальных проблем, а касается вечных тем: взросления и старения, смерти и природным мотивам.

Экономика

Нобелевскую премию по экономике присудили американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». Теория аукционов объясняет поведение участников и продавцов на аукционах с разным количеством информации о товарах. Милгром и Уилсон разработали ее, а затем на основе этой теории представили новые форматы аукционов для продажи товаров и услуг, стоимость которых сложно определить — например, предметов искусства, радиочастот или месторождений с неизвестным запасом ископаемых.

Нобелевская премия мира

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа «за усилия по борьбе с голодом, создание условий для приведения к миру затронутых конфликтами регионов и за ведущую роль в недопущении использования угрозы голода в качестве оружия». Это крупнейшая гуманитарная организация, работающей под эгидой ООН, которую создали для борьбы с голодом еще в 1960-е.

Нобелевский комитет отметил, что в 2019 году программа помогла почти 100 миллионам человек в 88 странах. В этом году угроза голода в отдельных регионах особенно возросла из-за пандемии коронавируса. В апреле ООН опубликовала доклад, в котором предупредила о риске «голода библейского масштаба». По данным организации, количество нуждающихся в продовольствии в мире может вырасти со 130 до 250 миллионов человек.

Фото на превью: Сергей Савостьянов / ТАСС