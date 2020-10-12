18+
Новости
Программы
Репортажи
Lite Кино
BBC
Horizon Top Gear Взрыв в Манчестере. Наши истории Горожане 2.0 Дарреллы Дебаты Би-би-си День, который изменит мою жизнь Джоанна Ламли на Шелковом пути Доктор Фостер Документальные фильмы Луи Теру Европа изнутри. Десять лет разногласий Знакомьтесь: люди Конкорд. Гонка на сверхзвуковой скорости Космическая гонка 21 века Краш-диета: большой эксперимент Легенды. Величайшие личности 20 века Незабытые Особенный, как я Пресса Революции. Идеи, изменившие мир Саудиты Секс, скальпели и липосакция Средиземноморье с Саймоном Ривом Стейси Дули Тренинг на местах Эд Боллз. Америка Трампа Новости BBC на Дожде
Магазин Галереи Тесты Блоги Заметки
Расписание Как подключиться Центр поддержки Лица Архив
Еще
77,09
91,04
41,59
11573,10
Поддержи Дождь
Подписаться Поддержать Дождь
Любой донейт — это вклад в наше и ваше будущее. Тысячи людей, таких же, как вы, уже помогают нам.
Поддержите Дождь! Мы верим, что с вами мы сможем добиться перемен к лучшему.

Черные дыры, «генетические ножницы» и аукционы. За что присудили Нобелевскую премию в этом году

12 октября, 17:34 Александра Семенова
3 403
0
Заметки

Нобелевский комитет в Стокгольме объявил всех лауреатов самой престижной премии в мире. В этом году размер премии составил 1,12 миллиона долларов. Церемония вручения пройдет 10 декабря в онлайн-формате. Рассказываем, за что присудили Нобелевскую премию в этом году.

Физика

Нобелевскую премию по физике второй год подряд присудили за открытия в астрофизике. Ее получили Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензел и Андреа Гез. Роджер Пенроуз изобрел «гениальные математические методы для исследования общей теории относительности Альберта Эйнштейна». Он показал, что теория предсказывает образование черных дыр. Генцель и Гез обнаружили, что в центре нашей галактики находится невидимый и чрезвычайно тяжелый объект, который управляет орбитами звезд — вероятнее всего, это сверхмассивная черная дыра.

Химия

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье за развитие метода редактирования генома. Они открыли такой инструмент генной технологии как «генетические ножницы» CRISPR/Cas9. Они позволяют относительно быстро и с чрезвычайно высокой точностью изменять ДНК растений, животных и микроорганизмов. Исследователи считают, что в будущем эта технология поможет в лечении наследственных болезней и рака. Это первый случай в истории Нобелевской премии по химии, когда ее получили сразу две женщины.

Медицина

Нобелевскую премию по медицине получили американцы Харви Олтер и Чарльз Райс и англичанин Майкл Хаутон «за открытие возбудителя гепатита С». Олтер впервые описал новый вид гепатита в 1989 году. Хаутон после этого выпустил статьи о выявлении антител к вирусу, а в 2013 году вместе с коллегами представил вакцину против вирусов гепатита. Райс представил окончательные доказательства того, что открытый Олтером вирус вызывает гепатит.

Литература

Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк за «ясный поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным». Первый сборник стихов она опубликовала в 1968 году. В разные годы Глюк становилась лауреатом Пулитцеровской и Боллингенской премий, а также премии Американской академии поэтов и Национальной книжной премии общества критиков. В своих стихах она не затрагивает острых социальных проблем, а касается вечных тем: взросления и старения, смерти и природным мотивам.

Экономика

Нобелевскую премию по экономике присудили американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». Теория аукционов объясняет поведение участников и продавцов на аукционах с разным количеством информации о товарах. Милгром и Уилсон разработали ее, а затем на основе этой теории представили новые форматы аукционов для продажи товаров и услуг, стоимость которых сложно определить — например, предметов искусства, радиочастот или месторождений с неизвестным запасом ископаемых.

Нобелевская премия мира

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа «за усилия по борьбе с голодом, создание условий для приведения к миру затронутых конфликтами регионов и за ведущую роль в недопущении использования угрозы голода в качестве оружия». Это крупнейшая гуманитарная организация, работающей под эгидой ООН, которую создали для борьбы с голодом еще в 1960-е. 

Нобелевский комитет отметил, что в 2019 году программа помогла почти 100 миллионам человек в 88 странах. В этом году угроза голода в отдельных регионах особенно возросла из-за пандемии коронавируса. В апреле ООН опубликовала доклад, в котором предупредила о риске «голода библейского масштаба». По данным организации, количество нуждающихся в продовольствии в мире может вырасти со 130 до 250 миллионов человек.

Неортодоксальный Нобель. Разбираемся, за что вручили сенсационную премию по физике
Здесь и сейчас. Вечернее шоу
Здесь и сейчас. Вечернее шоу 02:15

Фото на превью: Сергей Савостьянов / ТАСС

Купите подписку

Вы уже подписчик? Войти

Все варианты подписки
Популярное у подписчиков Дождя за неделю
«Вылечусь — вернусь в Россию рейсовым самолетом, а утром пойду на работу». Алексей Навальный — о санкциях за свое отравление, реакции Путина и будущем ФБК
Человек под Дождем
«Вылечусь — вернусь в Россию рейсовым самолетом, а утром пойду на работу». Алексей Навальный — о санкциях за свое отравление, реакции Путина и будущем ФБК
9 октября
«Путин мстит Пашиняну». Андрей Колесников — о гордиевом узле в Карабахе, подарках президенту, ступоре Кремля из-за конфликтов в бывшем СССР
Политика. Прямая линия
«Путин мстит Пашиняну». Андрей Колесников — о гордиевом узле в Карабахе, подарках президенту, ступоре Кремля из-за конфликтов в бывшем СССР
7 октября
Скрепы, обиды и имперские травмы. Как вызволить Россию из плена стереотипов?
Что (же) делать?
Скрепы, обиды и имперские травмы. Как вызволить Россию из плена стереотипов?
7 октября
Как поздравляли Путина, состоятся ли переговоры по Карабаху, зачем Россия объявила Тихановскую в розыск
Здесь и сейчас. Вечернее шоу
Как поздравляли Путина, состоятся ли переговоры по Карабаху, зачем Россия объявила Тихановскую в розыск
7 октября
Семья Путина за семью печатями, идеальный брак Навальных, за Pussy Riot пришли на Дождь
Нюансы с Юлией Таратутой
Семья Путина за семью печатями, идеальный брак Навальных, за Pussy Riot пришли на Дождь
8 октября
Задержание Марии Алехиной в офисе Дождя. Видео
Видео дня
Задержание Марии Алехиной в офисе Дождя. Видео
8 октября
В России объявили в розыск Светлану Тихановскую
Новости
В России объявили в розыск Светлану Тихановскую
7 октября
«Это ковровая бомбардировка». Как регионы живут в пандемию, кому помогает центр, и с кем поделятся налогами
Деньги. Прямая линия
«Это ковровая бомбардировка». Как регионы живут в пандемию, кому помогает центр, и с кем поделятся налогами
5 октября
«Меня отравили, я сейчас умру»: Алексей Навальный дал большое интервью Юрию Дудю. Пересказ
Заметки
«Меня отравили, я сейчас умру»: Алексей Навальный дал большое интервью Юрию Дудю. Пересказ
6 октября
Андрей Курпатов: «У меня не было задачи строить карьеру ученого»
Hard Day's Night
Андрей Курпатов: «У меня не было задачи строить карьеру ученого»
7 октября
Мосфильмовский маньяк. Рассказы девушек, которых режиссер Родион Бельков домогался на кастингах
Женщины сверху
Мосфильмовский маньяк. Рассказы девушек, которых режиссер Родион Бельков домогался на кастингах
7 октября
Навальный у Дудя — реакция пропаганды. Борзунова вернулась! Молодой Соловьев
Fake News
Навальный у Дудя — реакция пропаганды. Борзунова вернулась! Молодой Соловьев
9 октября
«Каждый день просыпаюсь и думаю, что сегодня последний день моей жизни». Как пережить рак 4-й стадии, начать новую жизнь и запустить успешный бизнес в пандемию
Синдеева
«Каждый день просыпаюсь и думаю, что сегодня последний день моей жизни». Как пережить рак 4-й стадии, начать новую жизнь и запустить успешный бизнес в пандемию
6 октября
А есть ли вторая волна? Что изменилось по сравнению с весной? Можно ли доверять российской вакцине? Отвечает главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко
Здесь и сейчас
А есть ли вторая волна? Что изменилось по сравнению с весной? Можно ли доверять российской вакцине? Отвечает главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко
8 октября
Лобков и Филипенко поработали Петром и Екатериной, закодировались в Доме трезвости и оценили дворец бизнесмена Васильева
Ездим дома
Лобков и Филипенко поработали Петром и Екатериной, закодировались в Доме трезвости и оценили дворец бизнесмена Васильева
2 октября
Америка движется к коммунизму, фонд президента принудит блогеров к позитиву, а Путин ушел думать про премии за ГТО
Деньги
Америка движется к коммунизму, фонд президента принудит блогеров к позитиву, а Путин ушел думать про премии за ГТО
8 октября
Война в Карабахе, Кремль vs. Навальный, испытание вакцины от COVID-19 на себе
И так далее с Михаилом Фишманом
Война в Карабахе, Кремль vs. Навальный, испытание вакцины от COVID-19 на себе
2 октября
«Высокое разрешение» Полозковой, «Молчание ягнят» Покровского, тайна катастрофы «Челленджера»
Би Коз
«Высокое разрешение» Полозковой, «Молчание ягнят» Покровского, тайна катастрофы «Челленджера»
8 октября
Советские бордели и пролетарские проститутки: как портовые Торгсины в СССР зарабатывали миллионы на индустриализацию
Лекции на Дожде
Советские бордели и пролетарские проститутки: как портовые Торгсины в СССР зарабатывали миллионы на индустриализацию
3 октября
Девственники против гиперсексуалов. Что такое «хороший секс» и почему количество не равно качеству
Психология на Дожде
Девственники против гиперсексуалов. Что такое «хороший секс» и почему количество не равно качеству
26 сентября
Россия — это Европа
Бизнес на селе. Как жители северных деревень доказывают, что у русской глуши есть шанс
Россия — это Европа
Бизнес на селе. Как жители северных деревень доказывают, что у русской глуши есть шанс
2 октября
На волне как на войне. Новая эпидемия уже здесь? Всех опять закроют дома? Чем лечиться?
Круглый стол
На волне как на войне. Новая эпидемия уже здесь? Всех опять закроют дома? Чем лечиться?
29 сентября
Преступления без наказания: кто и как погиб за время протестов в Беларуси, и почему не расследуют эти смерти?
Репортаж Дождя
Преступления без наказания: кто и как погиб за время протестов в Беларуси, и почему не расследуют эти смерти?
3 октября
Партнерские материалы
Россия — это Европа

Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Telegram YouTube Одноклассники
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
О нас
Вакансии Реклама Интернет-магазин Контакты Финансовая отчетность
Смартфоны
iOS Android
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Android TV
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Dune Android
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор сайта: Соловьев В.В.
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2, комната 2
Электронный адрес редакции: tdzyadko@tvrain.ru
Телефон редакции: +7 (495) 744-01-77