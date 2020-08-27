Власть говорит, что ей невыгодно травить Навального, но никто не верит, и выстрелит ли ружье Лукашенко?

В программе «Нюансы с Юлией Таратутой» обсудили главные новости недели. Пока в Беларуси продолжаются мирные митинги, Лукашенко ходит по улицам Минска в военной форме и с ружьем в руках и избавляется от всех несогласных с режимом: так, в отставку отправили главу Белорусской православной церкви митрополита Минского и Заславского Павла за то, что тот выступил против насилия со стороны власти по отношению к протестующим белорусам. А в России продолжается история с отравлением политика Алексея Навального, который уже неделю находится в коме — кто за этим стоит? В гостях у Юлии Таратуты — журналистка и главный редактор «The New Times» Евгения Альбац.