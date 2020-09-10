«Имперское сознание нас подводит». Людмила Улицкая — об ответе Алексиевич и нежелании России отпустить Беларусь

9 сентября Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обратилась к российской интеллигенции с призывом не молчать и поддержать протестующих в Беларуси. Ее заявление было опубликовано на сайте белорусского ПЭН-центра. Первой на обращение Алексиевич ответила писательница Людмила Улицкая. Улицкая назвала происходящее в республике моделью скорого будущего России. В своей авторской программе Юлия Таратута поговорила с российской писательницей о решении ответить на обращение Алексиевич и протестах в Беларуси.