Основной инстинкт Симоньян, последний танец Лукашенко, жестокий приговор Ефремову

В программе «Нюансы с Юлией Таратутой» обсудили главные новости недели. Стало известно, что Алексея Навального отравили новым типом нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Также политик полностью пришел в себя и вспомнил события перед отравлением. Однако его соратники назвали это преувеличением. Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы по делу о ДТП с погибшим. Мария Колесникова арестована по подозрению в публичных призывах к захвату власти и находится в минском СИЗО. В гостях у Юлии Таратуты — писательница Людмила Улицкая.