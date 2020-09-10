Танец хищников. Как Лукашенко учил Симоньян быть настоящим диктатором
Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 сентября дал интервью журналистам российских госсканалов во Дворце Независимости в Минске. Это было первое большое интервью Лукашенко после президентских выборов и начала протестов. Главный редактор RT Маргарита Симоньян стала центральной фигурой этой встречи. В социальных сетях обсуждались и ее наряд, и ее вопросы и откровения, которыми она поделилась с Лукашенко. Юлия Таратута внимательно посмотрела интервью.
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