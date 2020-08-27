Все знают, кто отравил Навального. Юлия Таратута — об уловках Кремля

Если бы можно было хоть на минуту поверить в то, что кома Навального — результат гипогликемии, то есть резкого понижения сахара в крови, в которое с подачи омского главврача так верила Маргарита Симоньян, держа в руках конфету Raffaello, это была самая счастливая минута в жизни всех сторонников Навального, что уж говорить о членах его семьи.

Изменение уровня сахара свойственно людям, больным диабетом. Но не только им — если человек долго не ел или был истощен физически и эмоционально, у него тоже может упасть сахар. Гипогликемическая кома развивается очень быстро, ее нужно оперативно распознать и оказать пациенту помощь. Но длительная потеря сознания ей не свойственна, вывести человека из состояния гипогликемии вообще-то можно одним уколом шприца с глюкозой. А диагностируется гипогликемия почти мгновенно — в машине скорой. Ну и сахарного диабета, как заверяют лечащие врачи, у Навального тоже нет.

Гипогликемии не свойственны резкие боли — а мы слышали протяжный стон Алексея Навального, ему было очень больно. И даже если предположить, что с купированием комы случилась задержка, и все вылилось в инсульт, его бы отразило МРТ Навального. Но МРТ политика было в свободном доступе телеграм-каналов — и инсульта на нем не было. Другие показатели из медкарты Навального — высокий ацетон или пять баллов по шкале Глазго — тоже не слишком сходились с гипогликемией — кома выглядела гораздо более тяжелой.

Это та самая диагностика «по фотографии», которую пыталась проводить мировая медицина, пока Навального не транспортировали в немецкую клинику «Шарите». И дело не в том, что кто-то сомневался в способностях омских коллег или считал, что врачи не могут теряться в диагнозах — могут и часто теряются. А в том, что на передней линии информационного фронта в Омске оказались вовсе не люди в белых халатах, а сотрудники в штатском, то есть представители российских спецслужб. А их диагнозы редко бывают медицинскими.

В понедельник немецкая клиника «Шарите», куда Навального вывезли благотворительным самолетом на деньги семьи Зиминых, объявила, что результаты исследования позволяют говорить об отравлении. Точный состав яда пока неизвестен, но есть свидетельства об интоксикации веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы». К таким токсинам относятся, например, органофосфаты — ставшие уже знаменитыми нервно-паралитические вещества зарин и «Новичок», тот самый, который прославился во время лондонского отравления Скрипалей.

Русские криминалисты-токсикологи из московского центра судебной медицины, пока Навального лечили в Омске, провели свое исследование, и исключили влияние этих фосфорорганических веществ. У Навального были серьезные метаболические расстройства, рассказал участник омского консилиума из московской Пироговки Борис Теплых. Реаниматологи, с его слов, спрашивали у токсикологов, не отравление ли это. Но криминалисты предложили врачам разрабатывать другие версии, а не зацикливаться на ядах. По крайней мере, такая версия у Теплых.