Почему Навального захотели устранить именно сейчас? Три причины от Евгении Альбац
В программе «Нюансы с Юлией Таратутой» — журналист, главный редактор журнала «The New Times» Евгения Альбац. Мы поговорили с ней об истории с отравлением оппозиционера Алексей Навального, попытались разобраться, кому помешал политик и почему решение о его устранении могло быть принято именно сейчас.
Фото: Андрей Никеричев / «Агентство Москва»
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