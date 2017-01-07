Мультфильм «Охотник».1991 год, студия «Пилот»
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1991 год, студия «Пилот».
О глупом охотнике и его командирше-жене, которые потерпели на охоте полную неудачу.
В 1991 году фильм получил первый приз в категории «До 5 минут» и специальный приз Джима Хенсона за самый смешной фильм на 4 Международном фестивале анимационных фильмов в Лос-Анджелесе, в 1992 году получил диплом на 16 Международном фестивале анимационных фильмов «Синанима» в Эшпиньо (Португалия).
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