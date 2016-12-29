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Лучшие мультфильмы 1991

Мультпросвет
17:35, 29 декабря
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«Византийский трон для Путина». Зачем бизнес и чиновники тратят миллиарды на Афон. <p>Минувший год был особенно важным для Русской православной церкви: Россия с размахом отметила тысячу лет присутствия русского монашества на святой горе Афон.</p> «Серый человек». Откуда у полковника Захарченко 8,5 млрд рублей, и как он оказался в «Лефортово». <p>&laquo;Серая мышь: пять раз с ним познакомишься, на шестой не узнаешь. Это с одной стороны. А с другой &mdash; шикарный аналитик&raquo;. От молодого специалиста из деревни под Ростовом до фигуранта самого крупного коррупционного скандала года. Путь полковника Дмитрия Захарченко &mdash; в репортаже Дождя.</p> «Фабрика взлома». Как программисты становятся киберворами и крадут миллионы долларов. <p>Русский хакер Александр Панин придумал вирус &laquo;Спай Ай&raquo;, который прикидывается очень важным письмом в вашей почте. За это он еще долго будет сидеть в американской тюрьме, из которой начал переписываться&nbsp;с корреспондентом Дождя. Кто он &mdash; русский хакер, который любит воровать с зарубежных счетов и вмешиваться в международную политику, смотрите в репортаже Когершын Сагиевой.</p> «Дом с привилегиями». Как друзья Путина расширили кооператив «Озеро». <p>Что мы знаем о закрытой резиденции в Карелии, которую местные жители называют дачей Владимира Путина? Кто живет рядом с секретной резиденцией, как охраняется покой лучших друзей президента? Специальное расследование Родиона Чепеля и Марии Жолобовой к двадцатилетию кооператива &laquo;Озеро&raquo;.</p> Кто он — друг детства Путина из Пустомержи и рейтинга Forbes. <p>Имя Петра Колбина из поселка Ясный в Архангельской области впервые появилось в рейтинге Forbes в 2011 году &mdash; 187 строчка с состоянием в полмиллиарда долларов, а дальше его дела шли только в гору. Колбин оказался третьим акционером крупнейшей энергетической группы Gunvor, коллегой Геннадия Тимченко.</p> «Призрачный угонщик». Что стоит за уголовным делом против Давидыча. <p>Репортаж Дождя о главных героях этой весны, уличных гонщиках. Против &laquo;золотой молодежи&raquo; на дорогих автомобилях МВД развернуло целую кампанию, а лидер одной из главных группировок арестован. Родион Чепель провел собственное расследование о том, как устроено дело против Эрика &laquo;Давидыча&raquo; Китуашвили &mdash;&nbsp;лидера сообщества автолюбителей &laquo;Смотра.ру&raquo;, на страницы в соцсетях которого подписаны&nbsp;почти десять&nbsp;миллионов&nbsp;человек.</p> Премьера на Дожде. Документальный фильм о Сергее Михалке и группе Brutto. <p>Документальный фильм Сергея Ерженкова об основателе группы &laquo;Ляпис Трубецкой&raquo;, а теперь лидере группы Brutto Сергее Михалке. Дождь &mdash; единственный телеканал, кому музыкант позволил снимать фильм про себя.</p> Корова, три парника и газон: имение Алексея Улюкаева под Смоленском. <p>Арест Алексея Улюкаева стал первым подобным событием в истории современной России. Действующего министра задержали у офиса &laquo;Роснефти&raquo;, его обвиняют в получении взятки. Влад Пушкарев побывал в Смоленской области на ферме, которая оформлена на бывшего главу Минэкономразвития, и поговорил с жителями ближайшей деревни.</p> «Предатель двух стран». За что в России посадили шпиона ДНР. <p>Наш Штирлиц в тылу у &laquo;Азова&raquo;. Летом патриотические сайты сообщали об Алексее Филиппове&nbsp;&mdash; как о россиянине, бывшем бойце СОБРа, который якобы по заданию спецслужб стал добровольцем ДНР, а потом перешел на украинскую сторону.&nbsp; Позже в сюжете на НТВ он рассказал, чтобы шпионом Украины.</p> Шансонье из Дамаска. <p>Усталые бойцы из частных военных компаний, воевавшие в Сирии,&nbsp;больше не нужны на геополитическом фронте и возвращаются домой&nbsp;&mdash; их никто не признал ни героями, ни ветеранами. Так же, как и после афганской войны, они начинают создавать собственную культуру. Если все пойдет по этому же сценарию, то впереди у них &mdash; ассоциации ветеранов, крышевание бизнеса и разборки на кладбищах. Дождь узнал, чем занимаются добровольцы, вернувшиеся на родную землю.&nbsp;</p> «В Питере — пить». Как чиновника уволили за любовь к «Ленинграду». <p>Бывший глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга&nbsp;Виктор Кононов&nbsp;рассказал о том, что с ним случилось из-за любви к &laquo;Ленинграду&raquo;. И даже записал вместе с Дождем клип о том, как он прощается с госслужбой.</p> Зачем сегодня цыганам дворцы, и на какие деньги они их строят. <p>Павел Лобков побывал в другой России. Там, где деньги текут рекой, где живут веселые люди в огромных цветных домах и у каждого есть&nbsp;свой мегапроект, свой космодром и свой небоскреб. Это городок Сорока в Молдавии, где уже 200 лет на своей горке живут цыгане &mdash; настоящие, витальные, пушкинские. Источник их доходов темен, но зато как они их конвертируют в произведениях искусства. Там есть и свой Капитолий, и Большой Театр, и дворцы в огромных количествах.</p>
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