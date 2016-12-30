Ведущие «Денег» против экспертов: что, где и когда будет с экономикой в 2017.Итоговый праздничный выпуск
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Новости
0:22
Для задержания напавших на сотрудников Росгвардии в Новой Москве поднят гарнизон полиции
Вчера
23:21
В новой Москве полицейский погиб после нападения
22:49
В МИД прокомментировали санкции США против России из-за хакерских атак
22:08
США ввели санкции в отношении ФСБ и ГРУ из-за кибератак
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Асад сообщил Путину о готовности Сирии к прекращению огня
21:26
Патриарх Кирилл призвал встретить столетие Октябрьской революции молитвами о странах и народах
20:04
Российское посольство в Дамаске снова подверглось обстрелу
Ведущие «Денег» провожают год анализом прогнозов на 2017. Эксперты-экономисты и прохожие на улицах Москвы представляют свое видение наступающего года, а Лев Пархоменко, Наталья Шанецкая, Вячеслав Ширяев и Артем Торчинский оценивают прогнозы и пытаются угадать их авторов.
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