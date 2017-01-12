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Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-fi.

И как узнать, сколько денег у министров
Деньги
21:28, 12 января
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Ведущие:
Артём Торчинский, Вячеслав Ширяев
Теги:
Алексей Улюкаев, Максим Орешкин
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Ведущие программы «Деньги» обсуждают, в чем хранить деньги, какие новые изобретения в науке интересуют публику больше, чем вложения в серьезные исследования, и чем грозит шаткая банковская ситуация в Татарстане. 

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