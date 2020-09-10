Куда уплыл «жирок» Собянина, Усманов пришел за пивом, а Медведев нашел деньги для россиян

Новый выпуск «Денег»! Поговорили о тотальной маркировке всех российских товаров (пока что взялись только за пиво), падении доходов Илона Маска и новом неологизме, который ввел Сергей Собянин (говорят, что на самом деле это придумал Путин). Ну, а Дмитрий Медведев, оказывается, не только возглавляет Совет Безопасности, но и по старой памяти предлагает экономические реформы. Какие? Ответ — в самой веселой программе об экономике на российском ТВ.