Почему Трамп твитит только ночью, на чем приятнее терять деньги и лучший прогноз для Путина.Ведущие «Денег» об экономическом будущем нефти, газа и алкоголя
Вы смотрите демо-версию ролика, полная версия доступна только подписчикам
Новости
0:31
Трамп назвал имя будущего пресс-секретаря Белого дома
Вчера
23:27
Литовский суд обязал «Газпром» выплатить штраф в 35,6 млн евро
21:53
Сирийские власти объявили о полном выходе боевиков из Алеппо
21:34
Студенты ГИТИСа решили бойкотировать занятия из-за объединения факультетов
21:15
Россия приостановила полеты таджикской Somon Air с 23 декабря
20:19
Трамп заявил о необходимости расширить ядерный потенциал США
20:15
Президент Филиппин назвал «идиотом» верховного комиссара ООН по правам человека
19:49
RNS рассказал об увольнении замминистра экономического развития
Ведущие «Денег» обсуждают последние события и пытаются найти ответы — есть ли у алкоголя правильная цена, и до какой степени можно повышать акцизы, что общего у «Газпрома» и Uber, и почему они теряют миллиарды долларов, и что содержится в «прогнозе пессимиста» Bloomberg, который предсказал самые неожиданные события 2016 года.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
КомментарииСкрыть