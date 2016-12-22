Почему Трамп твитит только ночью, на чем приятнее терять деньги и лучший прогноз для Путина.

Ведущие «Денег» обсуждают последние события и пытаются найти ответы — есть ли у алкоголя правильная цена, и до какой степени можно повышать акцизы, что общего у «Газпрома» и Uber, и почему они теряют миллиарды долларов, и что содержится в «прогнозе пессимиста» Bloomberg, который предсказал самые неожиданные события 2016 года.