Чиновники тоже плачут: кто помог снизить налог на квартиры

Налог на имущество для граждан может стать меньше. В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий рост налога на недвижимость. Одна из причин этой новации, как пишут «Ведомости», неприятное удивление самих чиновников, которые получили платежки на собственное имущество. Дело в том, что налог на имущество физлиц в 2015 начали рассчитывать не от инвентаризационной стоимости, а от кадастровой. Поэтому налог мог резко вырасти в тех регионах, которые перешли на новый налог, но депутаты взяли переходный период в 4 года и постепенного перехода. Законопроект, который приняли депутаты, делает рост этого налога более плавным.