Война, переворот и дорогая нефть: прогноз от экспертов, которые предсказали победу Трампа

Эксперты Bloomberg, которые в конце 2015 года предсказали победу Трампа, прогнозируют экономические ходы нового президента США в отношении Китая и то, как дворцовый переворот в Саудовской Аравии поднимет цены на нефть в 2017 году. Ведущие «Денег» обсудили, как эти события отразятся на России.