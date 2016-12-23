Война, переворот и дорогая нефть: прогноз от экспертов, которые предсказали победу Трампа
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Эксперты Bloomberg, которые в конце 2015 года предсказали победу Трампа, прогнозируют экономические ходы нового президента США в отношении Китая и то, как дворцовый переворот в Саудовской Аравии поднимет цены на нефть в 2017 году. Ведущие «Денег» обсудили, как эти события отразятся на России.
Фото: AP Photo
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