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Война, переворот и дорогая нефть: прогноз от экспертов, которые предсказали победу Трампа

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21:18, 23 декабря
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Ведущие:
Вячеслав Ширяев, Наталья Шанецкая, Артём Торчинский, Лев Пархоменко
Теги:
Экономика, Дональд Трамп
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Эксперты Bloomberg, которые в конце 2015 года предсказали победу Трампа, прогнозируют экономические ходы нового президента США в отношении Китая и то, как дворцовый переворот в Саудовской Аравии поднимет цены на нефть в 2017 году. Ведущие «Денег» обсудили, как эти события отразятся на России.

Фото: AP Photo

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